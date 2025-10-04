Fútbol
Luis César, después del triunfo contra el Ibiza: «Nos ha faltado más posesión, pero hemos sido brillantes»
El técnico grana salió satisfecho del partido de su equipo y apuntó que «el Ibiza es el pasado, me centro contra el Alcorcón»
El técnico del Nàstic de Tarragona, Luis César, se mostró más que satisfecho después de la victoria de su equipo contra el Ibiza por 0-2. «El rival venía de perder y en una mala racha, eso es lo que me daba miedo, habría preferido un Ibiza en racha positiva», apuntó y añadió que «ha sido difícil, ha sido un partido de controlar las parcelas del terreno de juego y robar la pelota y correr».
Finalmente, destacó que «nos ha faltado tener más la posesión, pero hemos sido brillantes, hemos jugado contra uno equipazo y hemos alcanzado la victoria fuera de casa, que es difícil».
Fue la segunda victoria consecutiva, pero también el segundo partido con la portería a cero: «Hemos mejorado a través de la práctica. Aprendemos de las equivocaciones y vamos a mejor. Estamos empapando a los jugadores con mis ideas en el estilo defensivo y hoy ha salido todo bien. Este era un campo maldito para el Nàstic, se perdió 4-0 en las puertas del ascenso y espero que el triunfo haya sacado un poco de esta amargura».
Con respecto a Almpanis, César destacó que tenía molestias en el aductor. Por otra parte, justificó el cambio de Cedric subrayado que «necesitábamos músculo y piernas frescas para atacar y defender y Fernando Torres y Álex Jiménez eran los ideales. Cedric es un trozo de jugador y estoy seguro de que, jugando así, marcará muchos goles con el Nàstic».
Finalmente, Luis César apuntó que «el Ibiza es el pasado, me centro contra el Alcorcón».
Nàstic
Arnau Montreal Quesada