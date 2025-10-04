Luis César, después del triunfo contra el Ibiza: «Nos ha faltado más posesión, pero hemos sido brillantes»

El técnico del Nàstic, Luis César en el partido de su estreno en el Nuevo Estadio contra el Arenteiro. NàsticNàstic/Joan Carles Borrachero

El técnico del Nàstic de Tarragona, Luis César, se mostró más que satisfecho después de la victoria de su equipo contra el Ibiza por 0-2. «El rival venía de perder y en una mala racha, eso es lo que me daba miedo, habría preferido un Ibiza en racha positiva», apuntó y añadió que «ha sido difícil, ha sido un partido de controlar las parcelas del terreno de juego y robar la pelota y correr».

Finalmente, destacó que «nos ha faltado tener más la posesión, pero hemos sido brillantes, hemos jugado contra uno equipazo y hemos alcanzado la victoria fuera de casa, que es difícil».

Fue la segunda victoria consecutiva, pero también el segundo partido con la portería a cero: «Hemos mejorado a través de la práctica. Aprendemos de las equivocaciones y vamos a mejor. Estamos empapando a los jugadores con mis ideas en el estilo defensivo y hoy ha salido todo bien. Este era un campo maldito para el Nàstic, se perdió 4-0 en las puertas del ascenso y espero que el triunfo haya sacado un poco de esta amargura».

Con respecto a Almpanis, César destacó que tenía molestias en el aductor. Por otra parte, justificó el cambio de Cedric subrayado que «necesitábamos músculo y piernas frescas para atacar y defender y Fernando Torres y Álex Jiménez eran los ideales. Cedric es un trozo de jugador y estoy seguro de que, jugando así, marcará muchos goles con el Nàstic».

Finalmente, Luis César apuntó que «el Ibiza es el pasado, me centro contra el Alcorcón».