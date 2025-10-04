Lluís Fàbregas, después de la victoria contra el Ibiza: «El Nàstic ha mostrado su identidad»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La victoria contra el Ibiza por 0-2 ha dejado satisfecho en el Nàstic y en todo el entorno. El presidente ejecutivo Lluís Fàbregas vio el partido de primera mano en Can Misses y trasladó su satisfacción en micrófonos de Tarragona Ràdio.

«El Nàstic ha demostrado poder jugar de tú a tú contra uno de los mejores rivales de la categoría. Hemos marcado en dos contras y podríamos haber ganado de más goles. Pienso que el Nàstic ha mostrado su identidad y calidad a la delantera para alcanzar una victoria magnífica para consolidarnos en las posiciones de privilegio», apuntó.

El presidente ejecutivo grana aprovechó para tener pública su confianza en el técnico a Luis César después de las dos victorias que han servido para dejar atrás las dudas: «Luis César lo dijo el jueves, el equipo crece semana tras semana y en este partido se ha visto un planteamiento brillante de los técnicos para sumar los tres puntos».

Con respecto a la afición, Fàbregas dio las gracias a los nastiquers que se desplazaron a Ibiza y animó en el resto a llenar el Nuevo Estadio en los siguientes dos partidos que se jugarán en casa: «Hemos pasado de los 8.000 socios y eso es un orgullo. Estoy seguro de que si el equipo está a la altura el acompañamiento de la afición es irrenunciable, la gente está al lado del equipo».

Preguntado por el sorteo de la Copa del Rey, Fàbregas mostró que no tiene ningún favorito y apuntó que «queremos pasar eliminatorias porque supone ingresos directos».

Respondiendo las declaraciones del presidente de la Federación Catalana de Fútbol Joan Soteras, el presidente grana apuntó que «nos hemos reunido tres veces con Louzán (presidente de la RFEF) y tenemos la mano tendida siempre por su parte. Desde Tarragona y Olot se trabaja de verdad por el fútbol catalán».