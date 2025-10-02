La mala relación entre Nàstic y Joan Soteras, una herida abierta desde hace tiempo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La relación entre el Nàstic de Tarragona y la Federación Catalana de Fútbol hace años que no es buena y en la última entrevista al presidente Joan Soteras se ha mostrado que la guerra todavía está abierta. De hecho, Soteras destacó que «no tengo ningún problema con el Nàstic», pero «sí con lo que hace de presidente», refiriéndose a Lluís Fàbregas.

Esta tensión entre el club grana y la Federación se arrastra desde hace años. Primero, desde la final de Vigo contra el Villarreal B, cuando Josep Maria Andreu dimitió de su cargo a la Real Federación Española de Fútbol, una posición que Soteras afirma «que le puse yo al presidente del Nàstic». De hecho, el presidente de la federación catalana afirmó semillas que «el Nàstic no subió y recibí insultos muy graves».

La guerra se acentuó ahora hace dos años después del duelo de la final de play-off entre Nàstic y el Málaga. Entonces, en declaraciones en RAC1, Soteras afirmó que «no volveré a pisar el campo del Nàstic». En el campo grana tampoco es bienvenido, porque desde hace tiempo que luce una pancarta contra Soteras. Posteriormente, tildó a Josep Maria Andreu de «descerebrado» destacando también que dos de los hijos del expresidente grana intentó agredir al delegado territorial José Cosano. Lo mismo Cosano desmintió la acusación destacando que «no fui agredir, pero sí que recibí insultos y viví una situación muy incómoda y desagradable».

Ahora, la guerra continúa con Lluís Fàbregas a la presidencia, en el cual apuntó Soteras como el principal mal del estado de la relación entre club y federación: «El Nàstic tiene una gran afición, un gran estadio y un buen equipo, le falta tener un buen presidente». De hecho, en la entrevista en Diari Més subrayó que «no tengo problemas con el club, pero sí con lo que hace de presidente».

En la última entrevista en Diari Més, Soteras sumó nuevas declaraciones: «Yo ni silbo partidos, ni señalo penaltis ni nada de eso, así que si deciden mantener esta relación yo lo respeto, me preocupa muy poco». En más, añadió que «estos esfuerzos y desgaste de ir contra mi persona se les podrían ahorrar y centrarse al ser más efectivos cuando piden las subvenciones».