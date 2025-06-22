La Marea Grana ya pone rumbo a Zubieta para la gran final

Imagen de uno de los buses con los aficionados del NàsticDiario Más

Los aficionados del Gimnàstic de Tarragona ya están en marcha hacia San Sebastián para vivir en directo la gran final del play-off de ascenso a Segunda División A, que enfrentará el conjunto grana con la Real Sociedad B esta tarde en Zubieta.

Este domingo por la mañana, hasta seis autocares cargados de nastiquers han salido desde el Campo de Marte y el Nou Estadi Costa Daurada para empezar el viaje hacia el País Vasco. Se sumarán también centenares de aficionados que llegarán en vehículos particulares, configurando una auténtica marea grana que llenará Zubieta de apoyo tarraconense.

La llegada está prevista a las 18 horas, y minutos después, a las 18.15 h, se ha convocado a todos los seguidores al punto de acceso a las instalaciones para dar la bienvenida al equipo a las 18.30 h.

Además, el club ha organizado un Espacio Nàstic en San Sebastián, con una Fan Zone ubicada en Bugatti Erretegia, en los alrededores de Zubieta. Este espacio permitirá que todos los nastiquers sin entrada puedan seguir el partido en una gran pantalla, compartir la previa y animar el Nàstic desde el corazón de la ciudad.

Además, en Tarragona el partido se podrá ver desde la pantalla gigante instalada en el Parque del Francolí. Aparte de la pantalla gigante, Tarragona Esports, Tarragona Ràdio y el Gimnàstic de Tarragona, organizan de nuevo el Espai Nàstic con varias actividades previas que empezarán a las 18 horas hasta que empiece el partido, a las 20 h.

Se volverá a contar con una fan zone donde todo el mundo que quiera se podrá pintar la cara con los colores del equipo tarraconense y un photocall con la silueta de un jugador del Nàstic.