El último partido de 'play-off 'del Nàstic se podrá ver en pantalla gigante

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de Tarragona Esports, vuelve a instalar la pantalla gigante para el partido de vuelta de la final del play-off de ascenso a Segunda División en el Espacio Nàstic, en el Parque del Francolí. Después de reunir a más de 5.000 personas el pasado 7 de junio, este domingo 22 de junio los tarraconenses podrán volver a seguir en directo el partido de vuelta del Nàstic contra la Real Sociedad B en Zubieta, acompañando el equipo en el último partido de la temporada.

Aparte de la pantalla gigante, Tarragona Esports, Tarragona Ràdio y el Gimnàstic de Tarragona, organizan de nuevo el Espacio Nàstic con varias actividades previas que empezarán a las 18 horas hasta que empiece el partido, a las 20 h. Se volverá a contar con una fan zone donde todo el mundo que quiera se podrá pintar la cara con los colores del equipo tarraconense y un photocall con la silueta de un jugador del Nàstic.

El Espacio Nàstic también dispondrá de un Punto Lila y Arco Iris de la consejería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+ con el objetivo de informar y asesorar sobre las violencias machistas y LGTBIQ+fóbicas.