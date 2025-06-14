Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final Derrota contundente en el Nou Estadi Costa Daurada.

90' Carrera sentencia Pase en profundidad a Carrera. Este regatea a un Dufur extremadamente blando, después salva el tiro en uno Rebollo vencido y sentencia con el 1-3.

90' Gol de la Real Sociedad B

90' ¡ CONCHA ! Remate desde la frontal que para Arana.

90' Así ha celebrado la afición el gol de Pablo

90' Siete minutos de añadido El partido acabará al 97'.

84' Cambio del Sanse Entran Lebarbier y Guibelande por Carbonell Rodríguez.

82' Milagro por la banda derecha Pase en profundidad de Dufur que Migue Leal caza a la línea de fondo. Envía el centro en el primer palo y allí está el de siempre, Pablo Fernández, para rematar en el primer palo de cabeza y poner el 1-2 de la esperanza.

81' GOOOOOOOL DE PABLO

74' El Nàstic lo intenta Pablo suelta un rechazo, pero la pelota no atraviesa un mar de piernas.

70' Cambio del Nàstic Entra Álex Jiménez por Antoñín.

70' Cambio del Sanse Entran Carrera y Ramírez por Astiazarán y Orobengoa.

65' Cambio del Nàstic Entra David Concha por Víctor Narro.

60' Nuevo error Pase en profundidad que atrapa Balda sin nadie que lo pare. El lateral se adentra dentro del área y chuta. Rebollo detiene el tiro, pero Rodríguez caza el rechazo para poner el 0-2.

59' El segundo de la Real Sociedad B

58' ¿ Montalvo sería por qué? El mediocampista de Riudoms era uno de los mejores del partido, pero Luis César lo ha retirado después de una gran acción para detener un contraataque.

57' Cambio de la Real Sociedad B Se marcha Gorosabel y entra Marchal.

57' Cambios del Nàstic Entran Jaume Jardí y Óscar Sanz por Marc Montalvo y Roberto Torres

53' ¡ Pablo ! Centro en el segundo palo de un córner que remata a Pablo a solas, pero sin potencia. Para Arana.

51' Pablo fuerza el córner Arranque de Migue Leal i Pablo atrapa el pase en profundidad para forzar un córner.

46' ¡Empieza la segunda mitad! Toca la pelota el Sanse.

45' Descanso El error defensivo condena el Nàstic.

44' Los agarrones están permitidos Parece que las reglas del fútbol han cambiado. Los agarrones de cualquier manera de la camiseta están permitidas y no son falta, siempre que sean sobre Pablo.

43' Tarjeta amarilla para la Real Sociedad B La ve Balda para detener el contraataque de Víctor Narro.

39' Poco acierto de Roberto Torres Todavía no ha hecho un centro bueno el mediocampista.

37' Doble córner El Nàstic busca el empate con todo, pero no tiene acierto.

31' Pausa de hidratación Tiempo muerto. Toca que Luis César sacuda el equipo, porque el ataque no funciona.

30' ¡De nuevo Antoñín ! Córner al segundo palo y remate de Antoñín con el pie que para Arana.

28' Para Rebollo Error de Enric Pujol, birla la pelota la Real Sociedad B y Rebollo tiene que actuar para evitar el gol de Orobengoa.

24' ¡ Ara Pablo ! Narro roba una pelota y hace la pasada a Pablo, pero un defensa bloquea el tiro.

22' ¡La tiene Antoñín ! Pasada filtrada de Pablo y Antoñín se gira y prueba el tiro. Arana lo para.

18' El Nàstic está colapsado No sabe por dónde atacar el Nàstic. El dibujo de Luis César no está funcionando, como la primera parte contra el Real Murcia. Ni Narro por la derecha ni Antoñín en la banda. Roberto Torres no está inspirado.

15' Tarjeta amarilla para la Real Sociedad B La ve Gorosabel.

13' La Real Sociedad B roza el segundo Pase en profundidad de nuevo a espaldas de la defensa del Nàstic. Por suerte, el tiro cruzado Astiazarán sale fuera.

11' Error defensivo Error gravísimo del Nàstic. Pilotada por detrás de la defensa grana. Mala ssortida de Rebollo y nadie tapa a Gorosabel. Dufur falla en la marca y Retoño en la salida.

10' Gol de la Real Sociedad B

7' Momento de la Real Sociedad B Despierta al filial y empieza la lucha de los duelos. El Nàstic no retrocede.

4' ¡ Antoñín ! Galopada descomunal del delantero para ganar el duelo y centrar en el área. Nadie puede rematar.

3' El Nàstic empieza fuerte Intensidad en los primeros minutos y dominio del Nàstic.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota el Nàstic.

Eso ya está a punto de empezar Sort a todo el mundo que sigue este minuto a minuto. ¡Saludos y mucha suerte!

El Nou Estadi está eufórico El partido está a punto de empezar y el Nou Estadi se sigue llenando. Eso sí, la fiesta en el Nou Estadi ya ha empezado y todo el mundo trata los nervios como puede.



Banquillo visitante Zango (ps), Astigarraga, lebarbier, Guibelalde, Ramírez, Marchal, Merino, Agote, Osazuwa, Carrera, Garro y Ropero.

Banquillo grana Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Óscar Sanz, Antonio Leal, Álex Jiménez, David Concha y Agus.

Once de la Real Sociedad B Egoitz Arana, Rupérez, Peru Rodríguez, Beitia, Balda, Gorosabel, Carbonell, Eder Garcia, Astiazarán, M Rodríguez y Orobengoa.

Once de tu Club Gimnástico Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Roberto Torres, Víctor Narro, Antoñín y Pablo Fernández.