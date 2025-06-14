Diari Més

Así ha sido el recibimiento del Nàstic desde dentro

Los jugadores han atravesado un mar de ánimos de color grana al llegar al estadio

Imagen del recibimiento de los jugadores en el Nuevo Estadio

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

Los aficionados del Nàstic no faltaron al llamamiento del club y fueron presentes para recibir a sus gladiadores cuando entraban en la arena. No se pudo mover nadie a los alrededores del Nuevo Estadio, sólo se veía una marea grana que animaba a los suyos.

La rebuda dels jugadors des de dins

Todos los jugadores recibieron los ánimos de los aficionados. El Nuevo Estadio promete ser una caldera. El partido está a punto de empezar.

Imatge de la rebuda dels jugadors del Nàstic

Imatge de la rebuda dels jugadors del Nàstic

