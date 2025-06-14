Así ha sido el recibimiento del Nàstic desde dentro

Imagen del recibimiento de los jugadores en el Nuevo EstadioAndrés Álvarez

Los aficionados del Nàstic no faltaron al llamamiento del club y fueron presentes para recibir a sus gladiadores cuando entraban en la arena. No se pudo mover nadie a los alrededores del Nuevo Estadio, sólo se veía una marea grana que animaba a los suyos.

Todos los jugadores recibieron los ánimos de los aficionados. El Nuevo Estadio promete ser una caldera. El partido está a punto de empezar.

Imatge de la rebuda dels jugadors del NàsticAndrés Álvarez