Fútbol
Así ha sido el recibimiento del Nàstic desde dentro
Los jugadores han atravesado un mar de ánimos de color grana al llegar al estadio
Los aficionados del Nàstic no faltaron al llamamiento del club y fueron presentes para recibir a sus gladiadores cuando entraban en la arena. No se pudo mover nadie a los alrededores del Nuevo Estadio, sólo se veía una marea grana que animaba a los suyos.
Todos los jugadores recibieron los ánimos de los aficionados. El Nuevo Estadio promete ser una caldera. El partido está a punto de empezar.