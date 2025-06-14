Agotadas las últimas 100 entradas para el Nàstic-Real Sociedad B

El Nuevo Estadio Costa Daurada completamente lleno durante el duelo contra el Real Murcia en el play-off de ascenso.Joan Carles Borrachero/Nàstic

Les 100 entradas que la Real Sociedad había devuelto para el partido de este sábado en el Nou Estadi Costa Daurada ya se han agotado. El Nàstic las ha puesto en venta este mismo sábado por la mañana, a partir de las 10 h, al punto de atención al socio, ubicado en la tienda del club.

Este mediodía, el club ha anunciado a través de la red X que ya no quedaban localidades disponibles con un mensaje claro: «Sold out total». Francisco Javier Gómez ha sido el último aficionado a conseguir una.

Les entradas, de 20 euros, correspondían a la zona de Preferente Superior. En total, la Real Sociedad disponía de 300 localidades para la afición visitante, de las cuales ha retornado un tercio.

La expectación por este partido en el Nou Estadi Costa Daurada es máxima. El Nàstic vuelve este sábado a las 20.30 h por última vez esta temporada con el objetivo de dar el primer paso hacia el ascenso.