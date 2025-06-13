El Nàstic se prepara para dar el primer paso hacia el cielo contra la Real Sociedad B

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Dos pasitos más. El Nàstic de Tarragona vuelve este sábado a las 20.30 horas al Nou Estadi Costa Daurada una última vez este curso con el objetivo de dar el primer paso hacia el cielo. El conjunto grana se ha ganado volver a afrontar una última batalla por el ascenso un año después. Ahora, el último contrincante es la Real Sociedad B.

El conjunto de Luis César cambiará totalmente de rival para esta final. Pasará de enfrentarse a un rival histórico y con necesidad por el ascenso con un millar de aficionados desplazados a Tarragona, a enfrentarse a un filial lleno de jóvenes jugadores con mucho talento y poco a perder, sin la presión de una ciudad esperando celebrar un ascenso.

El técnico grana buscará de nuevo ser fiel al estilo que ha impuesto en estos cuatro partidos a las riendas. El Nàstic buscará llevar la batuta del encuentro y controlar el duelo hasta encontrar una oportunidad. El objetivo no es otro que dar un buen mordisco a su rival en el Nou Estadi para marcharse con más tranquilidad y menos necesidad a Zubieta. Además, se tiene que tener en cuenta que el Nàstic necesita ganar uno de los dos partidos porque, siendo el quinto clasificado, el empate siempre beneficiará a su rival.

Este será la primera vez que Luis César se enfrentará contra un filial esta temporada. El equipo de Iosu Rivas no pondrá las cosas fáciles al Nàstic. En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador vasco aseguró que «llegamos a la final con el equipo enchufado y muy ilusionado de cara al partido». Además, señaló que «iremos a Tarragona a sacar un buen resultado y no pensamos nunca en un posible empate al final de los dos partidos».

No ha sido fácil

El Nàstic de Tarragona se ha enfrentado en dos ocasiones esta temporada contra la Real Sociedad B. Aunque los resultados fueron positivos para los grana, la realidad es que ninguno de los dos partidos fue sencillo.

En el primero en el Nou Estadi el Sanse plantó cara muy pronto. Jon Balda se escapó de su marca en el minuto 3 para marcar el 0-1. El Nàstic tuvo que remar y Antoñín Cortés fue el encargado de completar la remontada con dos grandes actuaciones individuales.

En Zubieta, la igualdad fue más evidente y sólo la entrada de Migue Leal volvió la balanza para los grana. David Concha hizo magia para golpear primero, pero Goti igualó el marcador con un remate desde la frontal del área. Eso sí, en caso de repetir estos resultados, el Nàstic subiría de categoría.

Un mismo estilo

A pesar del cambio de entrenador en el banquillo del Sanse con la entrada de Iosu Rivas por Sergio Francisco, el filial vasco mantiene el mismo estilo. El Nàstic se puede esperar una Real Sociedad B con un juego muy vertical en el cual brillan el talento individual de sus jugadores. La velocidad y los duelos es la especialidad de sus extremos, pero también destacan por su potencial desde la distancia, convirtiéndose en uno de los equipos que más marcan desde fuera del área.

El delantero Arkaiz Mariezkurrena y el portero Aitor Fraga serán bajas sensibles para el filial vasco, pero el equipo no quedará romo. Álex Marchal, hijo del exjugador grana Ismael Irurtzun, es el dueño de la banda izquierda y combina con Balda para formar un carril con dos amenazas. Iñaki Rupérez, lateral derecho, también tiene la misma profundidad por la banda. De hecho, este año ha marcado un total de cinco dianas. En la retaguardia, Beitia y Peru Rodríguez se han mantenido estables a lo largo de la temporada, aunque fueron protagonistas en negativo en el gol del Mérida.

El Nàstic , con todo

El Nàstic de Luis César llega al duelo con todas las armas a su disposición. De momento, el técnico gallego siempre ha preparado una sorpresa en cada once inicial. A la ida contra el Murcia, Pablo Fernández estuvo en el banquillo y, a la vuelta, le tocó a otro fijo como es Óscar Sanz, que no disputó ni un solo minuto. Eso sí, jugadores como Dani Rebollo en la portería y Enric Pujol i Unai Dufur en el eje de la defensa se mantendrán al once.

Con el Nou Estadi lleno a su lado, el Nàstic se prepara para dar el primer paso de camino al cielo.