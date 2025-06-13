Luis César: «El 80% de los jugadores de la Real B jugarán en Primera o Segunda los próximos años»

Luis César ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la ida de la gran final del play-off por el ascenso ante de la Real Sociedad B. El Nou Estadi será el escenario del primer equipo entre los granas y los vascos por el anhelado objetivo. El partido se disputará mañana sábado a partir de las 20:30 horas.

¿Cómo está el equipo?

«Los jugadores están en el punto idóneo de preocupación, estrés, ansiedad, ganas e ilusión. Todo eso hace que estén deseando competir. Los veo bien, conscientes de la responsabilidad de esta final, con incertidumbre pero con fuerza y ganas de dar al mejor de ellos mismos.»

¿Qué peso tendrán los nervios en este partido?

«Controlar las emociones es vital, tanto al fútbol como a la vida. En partidos de máxima responsabilidad, el control emocional es clave. Si no eres moderado, estás condenado al fracaso. Hay que gestionar bien las emociones para estar centrados.»

¿Has comentado que quieres un Nàstic que dé un paso adelante pero sin perder el control, no?

«Después de cada partido siempre busco lo que no me ha gustado. Aunque ganamos 3-0, me fijo en lo que se puede mejorar. Así soy yo: me dedico a buscar las miserias de mi equipo. Las cosas buenas ya las sé, me las dicen y las leo; lo que me interesa son las malas para seguir mejorando.»

¿Cómo influye la presión en un Nàstic contra una Real B que tiene menos presión?

«Todos tienen presión. En la Real Sociedad B hay jóvenes con proyección, que saben que un ascenso les puede dar más dinero, prestigio y primas. Tienen hambre y motivación. Y vienen aquí a ganar. No vienen de paseo. Es un equipo que ha hecho una gran liga, es el menos goleado y ha goleado a varios rivales. Nos enfrentamos a un equipo muy potente.»

¿Los partidos de liga contra la Real B os dan un plus de confianza?

«Son una referencia, pero eso es casi otra competición. Un partido de liga en febrero no tiene nada que ver con una final. Las circunstancias son diferentes, los jugadores han cambiado, la emoción es diferente. No hay dos partidos iguales.»

¿Espera una eliminatoria más abierta que contra el Murcia?

«No. La Real Sociedad B ha goleado a muchos rivales y es muy difícil marcarles un gol. Es el equipo menos goleado. Son jóvenes, pero muy buenos, y el 80% jugarán a Primera o Segunda División los próximos años.»

¿Es más importante que alguna vez el partido en el Nou Estadi?

«Es muy importante. Es el penúltimo partido de la temporada. Intentaremos ganar y hacerlo por el máximo de goles posible. Pero después todavía quedará el partido de vuelta. Pondremos todo nuestro afán, nuestras herramientas e iremos a la guerra.»

¿Cuál es tu plan de partido?

«Ser estables, tanto con pelota como sin. Sin pelota, tenemos que ser compactos y evitar que nos hagan daño. Con pelota, tenemos que tener progresión y dañar al rival. Sabemos que habrá momentos para sufrir, pero tenemos que estar preparados. Del partido en Murcia hemos aprendido mucho. En fútbol o ganas o aprendes.»

¿Cuál es el ‘feeling’ que percibes de Tarragona?

«La ciudad está muy emocionada. 15.000 personas en el campo quiere decir 15.000 familias hablando del Nàstic cada día. Somos conscientes de la responsabilidad y queremos darles esta alegría, porque un ascenso sería bueno para todo el mundo a nivel económico y social.»

¿Ves similitudes con el ascenso a Primera de hace 20 años?

«No se parece nada. Ahora hay mucha más masa social. Antes llenábamos el campo en Primera; ahora lo llenamos en Primera RFEF. Creo que las redes sociales han tenido mucha influencia en este crecimiento. El Nàstic de ahora tiene una afición de Primera aunque estemos dos categorías más abajo.»

¿Ha aparecido el fantasma de Málaga dentro del vestuario?

«No. El partido de Málaga está en el pasado. Ahora toca centrarnos en el presente, en la Real Sociedad B y con nuestra afición.»

¿Es crucial el factor afición en el Nou Estadi?

«Depende de cada jugador. Cada uno gestiona la presión de manera diferente. Algunos la transforman en motivación, otros en preocupación o miedo. Los jugadores de la Real también tienen experiencia y acabarán jugando en estadios grandes. Pero para ascender hay que ganar buenos equipos, y nos enfrentamos a un gran rival.»

¿Espera una Real que presione más arriba que el Murcia?

«Sí, presionarán. Ellos saben lo que hicimos y nosotros sabemos lo que ellos saben. Haremos cosas diferentes para que no sepan lo que haremos. Es un juego táctico constante.»

¿Si el Nàstic no sube será un fracaso?

«No pienso en fallar. Pienso que ascenderemos. Si lamentablemente no lo conseguimos, ya hablaremos. Pero ahora no hay que atraer el mal.»