Fútbol
Final: Victoria del Nàstic! HÉROES!
Real Murcia
Finalizado
0
1
Nàstic
Pablo (59')
FINAL
VICTORIA DEL NÀSTIC. A LA FINAL
Córner del Murcia
Sube el portero.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Ander Gorostidi
Cinco minutos de añadido
Cambio del Nàstic
Se marcha Antoñín y entra Antonio Leal.
¡Retoñada de manual!
GRANDÍSIMA ACTUACIÓN del portero grana. Saca los dos córners.
Ocasión clara para el Murcia
Centro en el segundo palo que Retoño parada de milagro.
Toca sufrir
El Nàstic aguanta como puede los ataques de un Murcia cada vez más desesperado.
Cambio del Murcia
Entra Cadorini y Juan Carlos Real por Pedro Benito y Yriarte.
Cambio del Nàstic
Entra a Marc Fernández y Álex Jiménez por Narro y Pablo.
Pausa de hidratación
Momento para refrescar el cuerpo y las ideas.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Rebollo para perder tiempo.
Cambio del Murcia
Entran Isi y Carlos Rojas y se marchan Moha y Alcaina.
¡El Nàstic tiene el segundo!
Contraataque de libro de Víctor Narro i Pablo, pero un defensa corta la última pasada y evita el tiro de Narro.
¡Lo celebra el Francolí!
Cambio del Murcia
Entra Toral por Burón.
Cambio del Nàstic
Entra Jaume Jardí por Roberto Torres.
PABLO FERNÁNDEZ EL SHERIFF
Centro lateral de Narro después de una gran transición que remata a Pablo boca de cañón en el segundo palo.
GOL DEL NÀSTIC
Nuevo córner para el Murcia
Centro en el primer palo que atrapa Rebollo.
Mismo guion
El Nàstic mantiene el partido lento y con dominio, pero sin ocasiones.
Empieza el segundo tiempo
Mueve la pelota el Nàstic.
Descanso
Máxima tensión a la primera mitad. Choque de planteamientos que deja el empate en el marcador.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Unai Dufur.
Tarjeta amarilla para el Murcia
La ve Flakus.
Muy bien Dufur
Buen partido del central. Se anticipa y es valiente en la salida de la pelota.
Córner para el Murcia
La centrada en el segundo palo la rechaza el Nàstic. Partido tenso.
Primer córner grana
Se aproxima el Nàstic pero no consigue rematar.
¡Montalvo!
Entra fuerte el mediocampista para ganar la posición. Está muy bien el de Riudoms.
Narro por la derecha está desperdiciado
No consigue brillar la estrella grana. La derecha no es su mejor posición y se frustra con cada error.
Pausa por hidratación
Todo un tiempo muerto del baloncesto. En la megafonía anuncian que hay 31.003 espectadores en el estadio.
Cuarto córner del Murcia
Viene forzado por Roberto Torres. El remado en el primer palo lo atrapa Retoño. Muy atento el portero.
Paso adelante del Nàstic
Control de pelota y jugando con el tiempo. Pone nervioso la grada.
Tarjeta amarilla para el Murcia
La ve Moha.
El Nàstic juega con el tiempo
La conjunta grana es quien tiene que ganar, pero quiere hacer el partido largo y controla la pelota sin forzar mucho. Deja pasar el tiempo y buscar su momento.
Tarjeta amarilla para el Murcia
La ve Alberto para entrar por detrás a Roberto Torres.
Dominio murciano
El Nàstic a duras penas puede superar el medio del campo. El Murcia, espoleado por los suyos, domina.
El Murcia aprieta el acelerador
Error en la salida de la pelota de Enric Pujol provoca un tiro que Rebollo para. Ahora, en el segundo córner del Murcia, una pelota muerta en el segundo palo provoca un segundo pasmo. El Nàstic saca el peligro en el tercero.
¡Y la tiene el Murcia!
Error defensivo del Nàstic. Doble fallo para rechazar la pelota y Moha la recibe dentro del área. Por suerte, también falla la ocasión clara.
El Murcia espera detrás
El Nàstic toca en medio del campo sin oposición. El Murcia no presiona ahora, queda detrás y espera su oportunidad.
Calma, toque y presión
Primeros minutos nerviosos. El Nàstic quiere calmar el partido contra un Murcia que está espoleado por su afición y más agresivo.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic
¡El partido está a punto de empezar!
Sort a todo el mundo con los nervios. Eso empieza. ¡HASTA EL FINAL!
Nervios en el Parc Francolí
Ya queda poco para empezar. ¡El Parque Francolí se llena y hay nervios!
El Real Murcia, con dos delanteros
Apuesta más ofensiva de Fran Fernández. Repite el once de Tarragona pero añade una variable: Raul Alcaina. Este segundo punta cambia el esquema a un 4-4-2 más ofensivo que pretende ganar delante de los suyos.
Luis César con todo a pesar de la ausencia de Óscar Sanz
Movimientos al once de Luis César. Pablo y Antoñín forman la dupla de ataque y Montalvo sustituye al once a uno (hasta ahora) insustituible Óscar Sanz. Enric Pujol repite al once titular.
Banquillo del Real Murcia
Iker Piedra (ps), Mier, Jaso, Isi, Pedro León, Boateng, Rojas, Juan Carlos Real, Antonio Toral, Ian Forns, Cadorini y Palmberg.
El Parc Francolí también se está llenando
Banquillo grana
Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Óscar Sanz, Antonio Leal, Alex Jiménez, David Concha y Agus.
La afición del Nàstic está presente en l'Enrique Roca
Once del Real Murcia
Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Esteban Saveljich, Kike Cadete, Moha, Yriarte, Loren Burón, Pedro Benito, Alcaina y Flakus.
¡Once de TU club Gimnàstic!
Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Víctor Narro, Roberto Torres, Antoñín y Pablo Fernández.
Así ha sido la llegada del equipo
Nàstic
El Nàstic llega al estadio Enrique Roca
Arnau Montreal Quesada
¡El Real Murcia Nàstic está a punto de empezar!
Llega la hora de la verdad. Partido clave. El Nàstic de Tarragona se enfrenta al Real Murcia con una única opción: la victoria. No será fácil, las estadísticas como visitante no acompañan, pero el Murcia tampoco ha demostrado ser el mejor local. Eso sí, hoy estará acompañado de más de 30.000 personas en el campo.