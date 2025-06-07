Final: Victoria del Nàstic! HÉROES!

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' FINAL VICTORIA DEL NÀSTIC. A LA FINAL

90' Córner del Murcia Sube el portero.

90' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Ander Gorostidi

90' Cinco minutos de añadido

89' Cambio del Nàstic Se marcha Antoñín y entra Antonio Leal.

88' ¡Retoñada de manual! GRANDÍSIMA ACTUACIÓN del portero grana. Saca los dos córners.

86' Ocasión clara para el Murcia Centro en el segundo palo que Retoño parada de milagro.

85' Toca sufrir El Nàstic aguanta como puede los ataques de un Murcia cada vez más desesperado.

79' Cambio del Murcia Entra Cadorini y Juan Carlos Real por Pedro Benito y Yriarte.

78' Cambio del Nàstic Entra a Marc Fernández y Álex Jiménez por Narro y Pablo.

73' Pausa de hidratación Momento para refrescar el cuerpo y las ideas.

71' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Rebollo para perder tiempo.

70' Cambio del Murcia Entran Isi y Carlos Rojas y se marchan Moha y Alcaina.

69' ¡El Nàstic tiene el segundo! Contraataque de libro de Víctor Narro i Pablo, pero un defensa corta la última pasada y evita el tiro de Narro.

68' ¡Lo celebra el Francolí! El Parc Francolí celebrant el golDiari Més

66' Cambio del Murcia Entra Toral por Burón.

66' Cambio del Nàstic Entra Jaume Jardí por Roberto Torres.

60' PABLO FERNÁNDEZ EL SHERIFF Centro lateral de Narro después de una gran transición que remata a Pablo boca de cañón en el segundo palo.

59' GOL DEL NÀSTIC

53' Nuevo córner para el Murcia Centro en el primer palo que atrapa Rebollo.

49' Mismo guion El Nàstic mantiene el partido lento y con dominio, pero sin ocasiones.

46' Empieza el segundo tiempo Mueve la pelota el Nàstic.

45' Descanso Máxima tensión a la primera mitad. Choque de planteamientos que deja el empate en el marcador.

44' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Unai Dufur.

44' Tarjeta amarilla para el Murcia La ve Flakus.

44' Muy bien Dufur Buen partido del central. Se anticipa y es valiente en la salida de la pelota.

42' Córner para el Murcia La centrada en el segundo palo la rechaza el Nàstic. Partido tenso.

40' Primer córner grana Se aproxima el Nàstic pero no consigue rematar.

38' ¡ Montalvo ! Entra fuerte el mediocampista para ganar la posición. Está muy bien el de Riudoms.

37' Narro por la derecha está desperdiciado No consigue brillar la estrella grana. La derecha no es su mejor posición y se frustra con cada error.

32' Pausa por hidratación Todo un tiempo muerto del baloncesto. En la megafonía anuncian que hay 31.003 espectadores en el estadio.

30' Cuarto córner del Murcia Viene forzado por Roberto Torres. El remado en el primer palo lo atrapa Retoño. Muy atento el portero.

26' Paso adelante del Nàstic Control de pelota y jugando con el tiempo. Pone nervioso la grada.

24' Tarjeta amarilla para el Murcia La ve Moha.

22' El Nàstic juega con el tiempo La conjunta grana es quien tiene que ganar, pero quiere hacer el partido largo y controla la pelota sin forzar mucho. Deja pasar el tiempo y buscar su momento.

20' Tarjeta amarilla para el Murcia La ve Alberto para entrar por detrás a Roberto Torres.

19' Dominio murciano El Nàstic a duras penas puede superar el medio del campo. El Murcia, espoleado por los suyos, domina.

13' El Murcia aprieta el acelerador Error en la salida de la pelota de Enric Pujol provoca un tiro que Rebollo para. Ahora, en el segundo córner del Murcia, una pelota muerta en el segundo palo provoca un segundo pasmo. El Nàstic saca el peligro en el tercero.

10' ¡Y la tiene el Murcia ! Error defensivo del Nàstic. Doble fallo para rechazar la pelota y Moha la recibe dentro del área. Por suerte, también falla la ocasión clara.

9' El Murcia espera detrás El Nàstic toca en medio del campo sin oposición. El Murcia no presiona ahora, queda detrás y espera su oportunidad.

5' Calma, toque y presión Primeros minutos nerviosos. El Nàstic quiere calmar el partido contra un Murcia que está espoleado por su afición y más agresivo.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota el Nàstic

¡El partido está a punto de empezar! Sort a todo el mundo con los nervios. Eso empieza. ¡HASTA EL FINAL!

Nervios en el Parc Francolí Ya queda poco para empezar. ¡El Parque Francolí se llena y hay nervios!

El Real Murcia , con dos delanteros Apuesta más ofensiva de Fran Fernández. Repite el once de Tarragona pero añade una variable: Raul Alcaina. Este segundo punta cambia el esquema a un 4-4-2 más ofensivo que pretende ganar delante de los suyos.

Luis César con todo a pesar de la ausencia de Óscar Sanz Movimientos al once de Luis César. Pablo y Antoñín forman la dupla de ataque y Montalvo sustituye al once a uno (hasta ahora) insustituible Óscar Sanz. Enric Pujol repite al once titular.

Banquillo del Real Murcia Iker Piedra (ps), Mier, Jaso, Isi, Pedro León, Boateng, Rojas, Juan Carlos Real, Antonio Toral, Ian Forns, Cadorini y Palmberg.

El Parc Francolí también se está llenando El Parc Francolí es comença a omplir!Diari Més

Banquillo grana Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Óscar Sanz, Antonio Leal, Alex Jiménez, David Concha y Agus.

La afición del Nàstic está presente en l'Enrique Roca

Once del Real Murcia Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Esteban Saveljich, Kike Cadete, Moha, Yriarte, Loren Burón, Pedro Benito, Alcaina y Flakus.

¡Once de TU club Gimnàstic! Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Víctor Narro, Roberto Torres, Antoñín y Pablo Fernández.

Así ha sido la llegada del equipo Nàstic El Nàstic llega al estadio Enrique Roca Arnau Montreal Quesada