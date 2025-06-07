El Nàstic llega al estadio Enrique Roca

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La afición del Nàstic estuvo preparada para al recibo de su equipo en las puertas del estadio Enrique Roca. Tuvieron que gritar de lo lindo para superar a la afición local, pero los grana estuvieron allí para saludar a sus jugadores.

Los cinco autocares de la Marea Grana llegaron poco de media hora antes de los jugadores en el estadio y tiñeron de una grana especial los alrededores de l'Enrique Roca. En el momento del recibimiento, los jugadores picaron en la ventana para saludar a los aficionados.