Fútbol
El Nàstic llega al estadio Enrique Roca
El bus ha sido recibido por la afición grana desplazada
La afición del Nàstic estuvo preparada para al recibo de su equipo en las puertas del estadio Enrique Roca. Tuvieron que gritar de lo lindo para superar a la afición local, pero los grana estuvieron allí para saludar a sus jugadores.
Los cinco autocares de la Marea Grana llegaron poco de media hora antes de los jugadores en el estadio y tiñeron de una grana especial los alrededores de l'Enrique Roca. En el momento del recibimiento, los jugadores picaron en la ventana para saludar a los aficionados.