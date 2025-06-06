Diari Més

Rueda de Prensa

Luis César: «No me gustan los partidos de balonmano jugados con los pies. Queremos ir a por el partido, pero con control»

El técnico del Nàstic analiza la vuelta contra el Murcia, admite que harán ajustes con respecto a la ida y recuerda que «es una final a cara o cruz»

El técnico del Nàstic, Luis César en el partido de su estreno en el Nou Estadi contra el Arenteiro. Nàstic

El técnico del Nàstic, Luis César en el partido de su estreno en el Nou Estadi contra el Arenteiro. NàsticNàstic/Joan Carles Borrachero

Pep Santos Alasà
Publicado por
Pep Santos AlasàRedactor

Creado:

Actualizado:

Luis César ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la crucial vuelta de la semifinal de Play-Off de ascenso en Murcia. Con un resultado de 1-1 a la ida, el equipo se lo juega todo a cara o cruz en un partido en que está obligado a ganar ante 30.000 espectadores entre los cuales habrá un millar de desplazados desde Tarragona. El partido se disputará mañana sábado a las 20:30 en el estadio Antonio Roca.

¿Cómo vive el equipo estas horas previas?

«El vestuario sabe que estamos viviendo los días previos a una final. Hay ilusión, ganas, pero también incertidumbre y un poco de ansiedad positiva. Todos estamos muy comprometidos con la causa. Los jugadores, el club y la ciudad nos jugamos mucho, y somos conscientes de la responsabilidad que eso implica. Queremos dar nuestra mejor versión. Tenemos un objetivo común muy claro: lo mejor para el club.»

¿Qué tipo de partido espera?

«Un partido en que los dos equipos buscarán lo mismo: pasar la eliminatoria. Nos conocemos bien, ellos nos han visto y nosotros a ellos. Tendrán su plan y nosotros el nuestro. Es una final, y al final del partido unos estarán contentos y otros tristes. Esperamos que seamos nosotros los que salimos contentos hacia las 22.00 h o las 22.30 h si hay prórroga.»

¿Veremos un Nàstic diferente?

«Sí. Hemos aprendido del partido de ida. Hubo aspectos que no hicimos bien y los tenemos que corregir, y hay otros que sí que funcionaron y que tenemos que conservar. Hemos analizado los errores y creo que estaremos mejor en Murcia. El futbolista aprende viéndose, no sólo escuchando, y lo hemos trabajado intensamente estos días.»

¿Prefiere un partido abierto o uno controlado?

«Me gusta el fútbol con control y progresión. No quiero un partido de ‘balonmano jugado con los pies’, de área a área. Hay que encontrar el equilibrio: ni sólo tener la pelota sin atacar, ni sólo atacar sin control. Los dos equipos irán a por el partido desde el minuto 1. A ellos les vale el empate después de 120 minutos; a nosotros, sólo hasta el minuto 90. Así que saldremos a ganar desde el principio.»

¿Espera un Murcia muy intenso al inicio?

«Sí, seguro. Saldrán con mucha energía, intentando conectar con su afición. Y nosotros tenemos que salir igual: con intensidad, con pasión, con el cuchillo entre los dientes. Es una semifinal y todo el mundo quiere darlo todo.»

¿El factor campo puede ser uno arma de doble filo?

«En el fútbol lo hemos visto todo: campos llenos donde el favorito gana y campos llenos donde el favorito pierde. Nosotros tenemos que centrarnos en el juego. Los aficionados no juegan. Somos 11 contra 11, con un árbitro. Ellos intentarán encontrar nuestras debilidades y nosotros las suyas. El público puede ayudar, pero no juega. Esta tiene que ser nuestra mentalidad.»

¿Ha pensado en la prórroga?

«No. Yo no quiero llegar y estoy seguro que el Murcia todavía menos. Todos queremos decidirlo antes. Es cierto que a ellos el empate les vale después de dos horas y a nosotros no, pero nadie está pensando en alargarlo. El objetivo es ganar en 90 minutos.»

¿Cambiará el once? ¿Puede jugar con dos delanteros?

«Sí, podría ser. El contexto ha cambiado. A la ida afrontamos un partido de 180 minutos. Ahora sólo quedan 90 y es una final. Es cara o cruz. El que pierda se va de vacaciones. Por lo tanto, la alineación puede ser diferente. Este partido no tiene nada que ver con el anterior.»

tracking