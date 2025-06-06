Luis César: «No me gustan los partidos de balonmano jugados con los pies. Queremos ir a por el partido, pero con control»

El técnico del Nàstic, Luis César en el partido de su estreno en el Nou Estadi contra el Arenteiro. NàsticNàstic/Joan Carles Borrachero

Luis César ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la crucial vuelta de la semifinal de Play-Off de ascenso en Murcia. Con un resultado de 1-1 a la ida, el equipo se lo juega todo a cara o cruz en un partido en que está obligado a ganar ante 30.000 espectadores entre los cuales habrá un millar de desplazados desde Tarragona. El partido se disputará mañana sábado a las 20:30 en el estadio Antonio Roca.

¿Cómo vive el equipo estas horas previas?

«El vestuario sabe que estamos viviendo los días previos a una final. Hay ilusión, ganas, pero también incertidumbre y un poco de ansiedad positiva. Todos estamos muy comprometidos con la causa. Los jugadores, el club y la ciudad nos jugamos mucho, y somos conscientes de la responsabilidad que eso implica. Queremos dar nuestra mejor versión. Tenemos un objetivo común muy claro: lo mejor para el club.»

¿Qué tipo de partido espera?

«Un partido en que los dos equipos buscarán lo mismo: pasar la eliminatoria. Nos conocemos bien, ellos nos han visto y nosotros a ellos. Tendrán su plan y nosotros el nuestro. Es una final, y al final del partido unos estarán contentos y otros tristes. Esperamos que seamos nosotros los que salimos contentos hacia las 22.00 h o las 22.30 h si hay prórroga.»

¿Veremos un Nàstic diferente?

«Sí. Hemos aprendido del partido de ida. Hubo aspectos que no hicimos bien y los tenemos que corregir, y hay otros que sí que funcionaron y que tenemos que conservar. Hemos analizado los errores y creo que estaremos mejor en Murcia. El futbolista aprende viéndose, no sólo escuchando, y lo hemos trabajado intensamente estos días.»

¿Prefiere un partido abierto o uno controlado?

«Me gusta el fútbol con control y progresión. No quiero un partido de ‘balonmano jugado con los pies’, de área a área. Hay que encontrar el equilibrio: ni sólo tener la pelota sin atacar, ni sólo atacar sin control. Los dos equipos irán a por el partido desde el minuto 1. A ellos les vale el empate después de 120 minutos; a nosotros, sólo hasta el minuto 90. Así que saldremos a ganar desde el principio.»

¿Espera un Murcia muy intenso al inicio?

«Sí, seguro. Saldrán con mucha energía, intentando conectar con su afición. Y nosotros tenemos que salir igual: con intensidad, con pasión, con el cuchillo entre los dientes. Es una semifinal y todo el mundo quiere darlo todo.»

¿El factor campo puede ser uno arma de doble filo?

«En el fútbol lo hemos visto todo: campos llenos donde el favorito gana y campos llenos donde el favorito pierde. Nosotros tenemos que centrarnos en el juego. Los aficionados no juegan. Somos 11 contra 11, con un árbitro. Ellos intentarán encontrar nuestras debilidades y nosotros las suyas. El público puede ayudar, pero no juega. Esta tiene que ser nuestra mentalidad.»

¿Ha pensado en la prórroga?

«No. Yo no quiero llegar y estoy seguro que el Murcia todavía menos. Todos queremos decidirlo antes. Es cierto que a ellos el empate les vale después de dos horas y a nosotros no, pero nadie está pensando en alargarlo. El objetivo es ganar en 90 minutos.»

¿Cambiará el once? ¿Puede jugar con dos delanteros?

«Sí, podría ser. El contexto ha cambiado. A la ida afrontamos un partido de 180 minutos. Ahora sólo quedan 90 y es una final. Es cara o cruz. El que pierda se va de vacaciones. Por lo tanto, la alineación puede ser diferente. Este partido no tiene nada que ver con el anterior.»