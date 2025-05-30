Llega la hora de la verdad: el Nàstic reanuda el camino a Segunda con un Nou Estadi lleno a su lado

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Para todos aquellos que ya han sido y por todos los que vendrán después. El Nàstic de Tarragona empieza mañana su camino en Segunda contra el Real Murcia a las 18. 30 horas en el Nou Estadi Costa Daurada. Los grana empezarán la última parte de un viaje que empezó hace un año, allí donde acabó el anterior. Después de recibir uno de los peores garrotazos de la historia, después de levantarse en una temporada nada fácil, ha llegado la hora de la verdad.

El Real Murcia tiene unas virtudes que lo convierten en un rival temible. Es el mejor visitante de toda la categoría, es el equipo con la defensa más segura y cuenta con el talento y experiencia suficientes para alcanzar un ascenso que, para ellos, es una deuda histórica.

El conjunto murciano es un equipo difícil de diagnosticar. Fran Fernández no es de aquellos entrenadores que tienen un once fijo y el abanico de posibilidades de su plantilla permite rotaciones en todas las posiciones. Con todo, tiene figuras potentes que marcan sus virtudes.

Giancarlo Gazzaniga, con 15 porterías a cero, es uno de los mejores porteros de la categoría. Fue un refuerzo de Segunda División el último verano y uno de los protagonistas de la fortaleza defensiva del Murcia. Además, tiene dos escuderos de primer nivel como es Alberto González y Esteban Saveljich como centrales. Los tres son los pilares de la retaguardia murciana. Los centrales son potentes a la hora de rehusar centros laterales y tienen la veterania necesaria para sacar de quicio a sus delanteros. Además, David Vicente por la derecha también destaca por su refuerzo en fase defensiva.

Su punta de lanza es David Flakus. El delantero esloveno, con 7 goles en media temporada, llega en estado de gracia como buen rematador. Lorén Burón y Pedro Benito suelen ser los puñales por las bandas, pero el veterano Pedro León apunta a no perderse la fiesta con su experiencia a la hora de cargar su equipo en la espalda.

En líneas generales, el Real Murcia es un equipo compacto a nivel defensivo, un equipo que tiene la tranquilidad de gestionar los 90 minutos de un partido para saber en qué momento golpear. En este sentido, es un rival muy vertical y capaz de hacer daño con las pocas ocasiones que dispone surgidas por el talento individual de sus hombres. Este es el motivo para que sea el mejor defensor y, al mismo tiempo, el peor atacando de los equipos que se encuentran en el play-off de ascenso.

Un Nàstic en ascenso

El Real Murcia tendrá delante suyo el mejor local de la categoría. El Nàstic también llega al partido en una mejora constante en su juego. Después de más de dos semanas a las órdenes de Luis César, la conjunta grana se muestra más compacto en la retaguardia sin perder la pólvora en frente. De hecho, en los dos partidos disputados con el gallego, el Nàstic ha marcado dos goles en cada duelo.

La conjunta grana llega con todas las armas a su disposición, con la única baja de larga duración de Borja Granero y será Luis César el que tendrá que decidir la combinación perfecta al once inicial. Alberto Varo y Óscar Sanz se prevén como buenas alternativas a darrere,mentre que Antoñín y Pablo Fernández volverán a la delantera, con un Jaume Jardín en su mejor momento por la izquierda.

Recibimiento y ambiente

El Nàstic ha preparado un nuevo recibimiento a sus jugadores antes del duelo. Los jugadores llegarán al Nou Estadi a las 17 horas, donde recibirán el calor de la afición antes del duelo programado a las 18.30 h. Desde el club recuerdan a los nastiquers que asistirán al partido a venir temprano para evitar ningún embotellamiento en los accesos al estadio. El Nou Estadi volverá a presentar una imagen ya vista hace un año, con la ilusión intacta y una obsesión: el ascenso.