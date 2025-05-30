Diari Més

¡La afición, con el Nàstic!

Cuando el Nàstic más lo necesita, la afición responde. Así ha sido siempre a lo largo de la temporada y así será. El Nou Estadi estará lleno hasta los topes con más de 14.000 almas vibrando con una obsesión. De toda la demarcación de Tarragona, los nastiquers han dejado mensajes para animar al equipo en el primer paso del camino a Segunda

Aficionats granes en un partit de l'equip al Nou Estadi Costa Daurada.

Aficionats granes en un partit de l'equip al Nou Estadi Costa Daurada.Gerard Marti Roig

Jordi i Clàudia Ribellas, Belén Vielba y Lluís Domingo

«Ànims Nàstic! Entre tots ho farem possible»
Àngel Roigé

«Els que som del Nàstic sempre estem preparats. Força Nàstic!»
Antonio Roldán

«No som més que ells, però som més forts!»
Carlos Medina

«Excitació màxima ho farem possible!»
Estiven Monforte

«Sempre ens aixequem, ara més que mai. Fins al final, FORÇA GIMNÀSTIC»
Raquel Moreno, Marina Domènech i Laura Sánchez

«Els colors que portem a la sang no es rendeixen. Ara o mai, Nàstic! Fem història!»
Júlia i Martí Rus

«Fins al final, FORÇA GIMNÀSTIC!»
Grup 4.

“Fins al Final, Força Gimnàstic a la 3ª va la vencida”
Grup 5.

“força nàstic! junts som invencibles , amb cor i orgull grana FINS AL FINAL❤️”
Grup 6.

  • “Del Nàstic pel Nàstic i per Tarragona!”
Iván Sánchez

«Per les alegries que hem viscut i per les vegades que hem patit. És l’hora de tornar!»
Josep G. Creus ‘el Biel’

«Des de Salomó estem sempre amb el Nàstic»
Juan José Moreno

«Des del restaurant Petit Tàrraco sempre amb el Nàstic!»
Pablo Baeza

«Ens ha costat molt arribar fins aquí. Ara és el moment de lail·lusió! Ànims Nàstic!»
Toni Moreno

«Una nova oportunitat per demostrar que som el Nàstic. Fins al final!»
Víctor Pérez

«Perquè són moltes més de 14.000 raons. Ara és el moment!»
Yajaira Ausín

«No es tracta només de futbol, es tracta d’orgull. Dissabte no jugarem, lluitarem per la història!
