El Nou Estadi cuelga el cartel de Sold Out

El Nàstic ha anunciado, este martes al mediodía, que ya se han agotado las entradas para acudir al Nou Estadi Costa Daurada a disfrutar de la ida de la semi-final del Play-Off de ascenso a Segunda División contra el Real Murcia.

El club ha anunciado el 'Sold Out' a través de Twitter, después de que ayer pusiera en marcha una campaña con promociones en entradas para socios con el fin de llenar el Templo Grana como en las grandes ocasiones.

En menos de 24 horas, el Nàstic ha agotado las más de 14.000 localidades de capacidad que tiene el Nou Estadi Costa Daurada que vivirá un partido vibrante.