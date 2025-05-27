Un Nou Estadi Costa Daurada lleno, el mejor baluarte para el Nàstic en el play-off

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nou Estadi Costa Daurada se volverá a vestir de gala este sábado. Ha llegado la hora de la verdad, del todo o nada, de la lucha a vida o muerte y en estos grandes escenarios, la afición grana siempre ha respondido. Cuando eso pasa y el estadio se llena, el Nàstic gana el mejor baluarte porque hace más de una década que no conoce la derrota cuando supera la cifra mágica de los 13 mil espectadores.

El Nàstic de Tarragona es el mejor local de la categoría. Este año, sólo se han perdido dos partidos en casa y el anterior dos más. Este dominio en el Nou Estadi se multiplica cuando los nastiquers llenan la gradería. Concretamente, no ha perdido ninguno de los 8 partidos disputados desde el 2007 con más de 13 mil espectadores al campo. Y, si se cuenta a partir de los 10 mil, el Nàstic sólo ha perdido tres. Así fue en la vuelta del play-off del año pasado, donde 13.972 espectadores vieron como el equipo levantaba la eliminatoria contra el Ceuta para pasar a la gran final. Entonces, contra el Málaga, 14.531 personas llenaron el Templo Grana, una cifra histórica que sufrió uno de los golpes más duros de la historia del club, a pesar de no perder el partido. Con todo, esta temporada afición y club se han levantado y, el sábado, se volverá a recorrer el camino al ascenso.

Esta temporada el Nàstic también ha superado la cifra de los 10 mil durante la liga regular. Concretamente, fue la jornada 30 contra la Ponferradina, donde las 10.341 almas vieron como el Nàstic remontaba un 0-1 para acabar con uno demoledor 5-1 final. Esta ha sido una tónica general en el tramo final de la temporada. Desde aquel partido, la conjunta grana ha marcado como mínimo dos goles en casa, sumando dos goleadas más. De hecho, sólo en un partido se ha quedado sin marcar delante de los suyos, y fue durante la derrota por 0-2 contra el Bilbao Athletic, la detrás de este año hasta el momento.

A diferencia del año pasado, el Nou Estadi será el primer escenario del duelo entre los dos equipos. No dictará sentencia, pero es una oportunidad para asestar una estocada casi mortal e ir al estadio Enrique Roca con un buen resultado bajo el brazo.

El Nou Estadi se llena

De momento, el Nou Estadi se llena a buen ritmo. En Tribuna las entradas ya están agotadas y se espera que los otros sectores del campo vayan colgando el cartel de sold out en las próximas horas. Desde la entidad se ha hecho un llamamiento para llenar el Nuevo Estadio. Los socios del Nàstic entrarán gratis al play-off y podrá retirar un total de 4 entradas a un coste de cinco euros cada una a la zona donde están abonados. Las entradas ya están en venta tanto online o en la taquilla del Nou Estadi Costa Daurada, de momento, sólo disponible la venta a los socios grana. Esta promoción estará disponible hasta este viernes a las 13.30 horas.