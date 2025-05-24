Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final Victoria cómoda del Nàstic.

86' Cambio del Nàstic , nuevo debut Se marcha Víctor Narro y entra Oriol Subirats.

84' Conexión Jardí-Pablo Pasada filtrada de Jaume Jardí que Pablo Fernández ha rematado cruzado para superar al portero rival.

84' ¡ GOOOOOL DEL NÀSTIC !

81' Segunda mitad floja Poco Nàstic se está viendo. El partido va a un ritmo diferente, sin ocasiones.

76' Cambio en el Arenteiro Se marcha Cuéllar y entra Fernández.

75' Cambio del Nàstic Se marcha tocado Álex Jiménez y Marc Fernández y entran Jaume Jardí y David Concha, apercibidos de sanción.

73' Marc Fernández falla un gol cantado Centrada lateral de Narro que Marc Fernández remata al área pequeña y con el portero vencido. El chute va fuera.

71' Debuta el juvenil Enric Pujol, central potente, debuta con el Nàstic.

70' Doble cambio grana Entran el juvenil Enric Pujol y Pablo Fernández y se marchan Antonio Leal y Roberto Torres.

67' Cambio del Arenteiro Se marcha Simon Luca y entra Sergi,

66' Sigue sin encontrarse el Nàstic Pasan los minutos y el Nàstic no consigue el dominio del primer tiempo.

64' Tarjeta amarilla para el Nàstic La voz Unai Dufur. Vuelve Víctor Narro, ha sido un susto.

61' Ojo con Narro Víctor Narro ha recibido un trompazo y está extendido sobre el césped. De momento, el crack del Nàstic es lo mejor del partido.

60' Tarjeta amarilla del Nàstic La voz Ander Gorostidi

57' Transistor: Gol de la Andorra Empata la Cultural Leoensa. Ahora es la Ponferradina quien sube de forma directa. El Real Murcia sigue empatando en casa, así que el Ibiza es, de momento, el rival del Nàstic.

54' Salva Óscar Sanz Se tira al suelo Óscar Sanz y evita que el chute del Arenteiro vaya a portería. Sigue dormido el Nàstic.

52' Durmiendo El Nàstic ha salido frío y no acierta las pasadas para superar la presión del Arenteiro. El conjunto gallego se ha ganado un córner que, por suerte, la defensa grana ha conseguido defender.

51' Susto del Arenteiro Centro-chute envenenado de Ferreiro que no remata a nadie y sale fuera. El Nàstic necesita despertar.

50' 9.125 espectadores en el Nuevo Estadio Les graderías del Nuevo Estadio se llenan con 9.125 espectadores.

46' Transistor: La Cultural Leonesa gana y subiría directamente Toda la jornada empieza la segunda mitad. De momento, la Cultural Leonesa gana en la Andorra y sería quien subiría de forma directa a Segunda División. Por otra parte, la Real Sociedad B gana al Celta Fortuna y condenaría al Nàstic a la quinta posición. Ahora mismo, el rival del Nàstic sería el Ibiza, porque el Murcia empata contra el Algeciras y cae a la tercera posición. En este cuadro, Real Sociedad B y Antequera volverían a ser los hipotéticos rivales de una final.

46' Empieza la segunda mitad Mueve la pelota el Nàstic.

45' Descanso Gana el Nàstic con un gol de Álex Jiménez.

45' Tarjeta amarilla para el Arenteiro La voz Iano.

41' ' Gorostiada ' de manual Gran jugada del Nàstic. Ander Gorostidi ha arrancado con la pelota desde campo propio. Parece que ha dicho: esta es la mía. Ha avanzado hasta la frontal del área para cederle el esférico a Roberto Torres. Este ha centrado en el segundo palo y Álex Jiménez ha rematado en el segundo palo en el fondo de la red. Rápido y sencillo.



38' ¡ GOOOOOOL DEL NÀSTIC !

25' ¡De nuevo Marc Fernández ! Dos recortes del extremo antes de rematar a puerta. Un defensor para lo que habría sido un golazo.

30' ¡ Víctor Narro ! Chute desde la frontal que para a Diego García. Córner grana.



26' Transistor: La Ponferradina subiría directo Minuto 26 en la jornada unificada. De momento, la Ponferradina gana 0-1 en el Sestao River y la Cultural empata contra la Andorra a cero. Estos resultados situarían en la Ponferradina líder y la Cultural caería a la segunda posición perdiendo el liderazgo de toda una temporada en el último partido.

23' Momento del Arenteiro Ahora es el turno del Arenteiro. Dos centradas laterales que, de momento, no han tenido el peligro para obligar a actuar a Varo.

20' Se lía el Nàstic Control estéril grana. No pueden superar la presión del Arenteiro y, poco a poco, han ido retrasando la pelota hasta perderla.

18' ¡ Marc Fernández ! Centro lateral que remata a Marc Fernández con la cabeza. No ha sido acertado el delantero grana y la pelota ha ido suave a manos de Diego García.

17' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Ander Gorostidi.

16' Juncà !! Rechaza el portero rival el córner y Juncà ha cogido la pelota a la frontal al primer toque y ha enviado un cañonazo que Diego García ha parado.

15' Córner a favor del Nàstic Buena jugada por la derecha que acaba con un chute cruzado de Álex Jiménez.

8' Doble ocasión del Nàstic Primero, Marc Fernández ha liderado un contraataque que ha acabado él mismo con un remate desde la frontal que ha chocado con un defensor. Óscar Sanz ha continuado la jugada ganando un duelo y cediendo el esférico a Narro. El balear lo ha vuelto a probar, pero lo ha detenido el chute Diego Garciía.

6' El Nàstic es proactivo Primeros minutos con pocos movimientos, pero es el Nàstic quien busca la portería rival. Eso sí, todavía no ha encontrado la manera de superar la línea defensiva y pisar área.

2' ¡La primera del Nàstic ! Remate desde la frontal de Marc Fernández que sale por encima del travesaño.

1' Empieza el partido Mueve la pelota el Nàstic.

Nuevo ' tifo ' La peña Orgull Grana ha preparado un nuevo tifo. "Que empiece la batalla" El tifo d'Orgull GranaDiari Més

Banquillo grana Dani Rebollo, Gorka Pérez, Pol Domingo, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Pablo Fernández, Joan Oriol, David Concha, Agus, Oriol Subirats y Enric Pujol.

El campeón para decidir y el escenario de la tercera posición Jornada de transistores. El campeón del grupo todavía está por decidir. La Cultural Leonesa y la Ponferradina se disputan la primera posición. Si la Leonesa pierde o empata y la Ponferradina gana, entonces será la Ponferradina quien suba. En otro escenario está la tercera posición: Si la Cultural gana en la Andorra, la Real Sociedad B pierde contra el Celta Fortuna y el Nàstic gana, los grana escalarían hasta la tercera posición.

Luis César no arriesga en su retorno al Nou Estadi Rotaciones al once para evitar riesgos. Los grana afrontaban el duelo con seis percibidos de sanción. David Concha, Antoñín, Montalvo, Gorka Pérez, Marc Fernández y Jaume Jardí están en una amarilla de perderse el duelo de ida del play-off. Por este motivo, muchos se han quedado en el banquillo y Antoñín no ha estado ni convocado. Marc Fernández es el único de la lista al once inicial y sufrir este riesgo.

La Pobla de Mafumet se ha metido en un lío : puede bajar El filial del Nàstic ha perdido en el último minuto contra la Rapitenca, lo que fue la última jornada de liga. Con este resultado y el empate del San Mauro, el filial del Nàstic queda 12.º a la Liga Elit, lo que sería el primer equipo al salvarse. Con todo, es vulnerable a un descenso compensado. Como dos catalanes han bajado de la Segunda RFEF en la Tercera RFEF, la Pobla necesita que un equipo catalán de Tercera RFEF gane el play-off y suba. Si no pasa, el descenso compensado arrastraría a la Pobla a Primera Catalana.

Vuelve el Águila Alberto Varo, el Águila de la Canonja, vuelve a un once titular trece jornadas después. El último partido que disputó el Ourense-Nàstic. Desde entonces, Dani Rebollo ha reinado. Ahora, con el retorno de Luis César al Nou Estadi, ha recuperado la titularidad.

Once del Arenteiro Diego García, Jordan Sánchez, Diori, Simon Luca, Iano Simao, Rivelott, Martín Solar, Ferreiro, Pascu, Jaume Cuéllar y Enol Rodríguez.

Once del Nàstic Alberto Varo, Migue Leal, Unai Dufur, Antonio Leal, David Juncà, Óscar Sanz, Ander Gorostidi, Roberto Torres, Víctor Narro, Marc Fernández y Álex Jiménez.

Recibimiento de la afición La afición del Nàstic recibió a sus aficionados antes del partido Nàstic L'afició rep els jugadors abans del Nàstic-Arenteiro Arnau Montreal Quesada