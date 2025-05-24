La afición recibe a los jugadores antes del Nàstic-Arenteiro

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona disputa este sábado la última jornada de liga contra el Arenteiro. Este duelo es toda una prueba piloto antes de empezar el play-off y la conjunta grana necesita una victoria. Para empezar a caldear el ambiente, los jugadores han sido recibidos por casi un centenar de aficionados, que los esperaban en la puerta del Nou Estadi Costa Daurada.

Los jugadores grana han avanzado uno a uno entre los aficionados, que les daban apoyo a través de diferentes cánticos, aplausos y alzando la bufanda grana bien alta.

Joan Oriol fue el primer jugador y Antoñín cerró a la comitiva grana. Del primero al último jugador recibieron el calor de los aficionados, siendo Antoñín el rey de la fiesta, porque salió coreado.

Los grana se han concentrado en el hotel Altafulla Mar de Altafulla antes de llegar al Nou Estadi para jugar un partido clave a nivel moral. Antes del play-off, los grana quieren hacer el estadio un fortín de nuevo y enviar un mensaje de peligro a sus posibles rivales.