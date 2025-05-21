Los ocho posibles rivales del Nàstic en el Play-Off de ascenso a Segunda División

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya se prepara para afrontar un nuevo reto mayúsculo: el play-off de ascenso a la Segunda División. Con la clasificación matemática en el bolsillo, el conjunto grana se encuentra a la expectativa para conocer cuál será su primer rival en una promoción donde sólo dos equipos conseguirán el preciado ascenso. Con el final de la liga regular a tocar, ocho equipos más se perfilan como posibles rivales del Nàstic: Ponferradina o Cultural Leonesa, Real Sociedad B y Andorra, y del grupo 2, Real Murcia, UD Ibiza, Antequera y AD Mérida. La primera eliminatoria se disputará el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio, en un formato a doble partido que promete máxima emoción.

Conocemos algunos detalles de los máximos rivales del Nàstic.

Real Murcia

El Real Murcia , el equipo histórico que es favorito para alcanzar el ascenso

El Real Murcia se presenta al play-off como la opción más temible. Después de batallar durante todo el curso para la primera posición y, ahora, tiene en su mano entrar como segundo clasificado. Su plantilla cuenta con talento joven y veteranía, como es el caso de su líder, Pedro León. Sobre todo, su punto fuerte es su fondo de armario y la capacidad de cambiar partidos desde el banquillo y con onzes impredecibles. Además, es el mejor visitante de toda la categoría y hace temporadas que lucha por el anhelado ascenso.

La estrella

Pedro León: El incombustible jugador no se ha perdido ningún partido. Sea como revulsivo o al once titular, su presencia en el césped se nota.

UD Ibiza

El UD Ibiza , un equipo de nombres propios en su mejor momento

El UD Ibiza llega al play-off con las fuerzas renovadas. Con una plantilla llena de nombres propios y un entrenador fogueado como Paco Jémez, el conjunto balear aterriza al play-off en el suyo mejor momento. La línea defensiva ha dado un paso adelante y así lo muestran los resultados: el Ibiza sólo ha recibido 3 goles en los últimos siete partidos. En este punto, la exgrana Javi Jiménez y el vallense Guillem Molina son el palo de pajar. Pólvora tampoco les falta con Álex Gallar y sus refuerzos estrella: Davo y Bebé

La estrella

Bebé: Llegó en enero para revolucionar el ataque y lo ha conseguido con 5 goles y 4 asistencias en 15 duelos. Ahora hace un año jugaba a Primera.

Antequera CF

El Antequera, una de las sorpresas del año que quiere seguir soñando

El Antequera es el equipo revelación del curso. Los andaluces pasaron la primera vuelta como primer clasificado con jugadores destacados como el exgrana Iker Recio. Este voló a Segunda en enero y, desde entonces, perdieron su reinado. A diferencia del Barakaldo o el Arenteiro, el Antequera sí que ha aguantado el pulso a la categoría y son de play-off. Con la veteranía de Biabiany y Samuele Longo y el talento de Luismi y Rubio, se presentan como un rival engañoso.

La estrella

Luismi Gutiérrez: Subió con al Antequera a Segunda RFEF hace cuatro años y, este año, todavía lidera el equipo con 7 goles y 6 asistencias.

AD Mérida

El Mérida , un equipo con mucho a ganar y poco a perder en el play-off

El Mérida es una de las dos sorpresas de la temporada en el grupo 2 de la Primera Federación. El conjunto de Extremadura ha luchado durante todo el curso en la parte alta de la clasificación con una plantilla de jugadores con ganas de hacerse un lugar en la categoría como Javi Eslava, con 12 goles en el año de su debut, y Liberto Beltrán. Con todo, es el equipo más frágil del play-off con 50 goles encajados. Hace un mes, un grupo de inversión inglés adquirió el club.

La Estrella

Liberto Beltrán: Es una de las sorpresas del curso. Después de dos años en un papel secundario, ha conseguido brillar con 12 goles y 6 asistencias.

Cultural y Deportiva Leonesa

La Cultural, o ascenso directo o hacia el play-off con un porrazo

Todo apunta que la Cultural Leonesa no será un rival del Nàstic en el play-off. Con todo, los leoneses todavía no han certificado el ascenso directo y, según los resultados del sábado, podrían pasar de estar todo el año como líderes con bastantes puntos de margen a caer al play-off si no ganan al Andorra. El equipo de Raúl Llona es uno de los más completos de la categoría, con jugadores diferenciales como Luis Chacón. Eso sí, en el caso de caer a la promoción, el porrazo moral podría ser mortal.

La Estrella

Luis Chacón: Es uno de los talentos de la categoría y ha demostrado con sus 11 goles. Es un puñal por la banda que pocos laterales pueden parar.

Ponferradina

La Ponferradina , o rival potente para el play-off o ascenso directo

La Ponferradina es la contraparte de Cultural Leonesa. Después de ganar le el derbi a los leoneses con un gol en el último minuto, los del Bierzo pueden esquivar el play-off si ganan el sábado y su rival pierde o empata contra el Andorra. Sea como sea, como mínimo tienen asegurada la segunda posición y serán el otro hueso duro de roer. En los últimos meses se han hecho fuertes en casa, donde suman 4 triunfos consecutivos donde han brillado jugadores clave como Yeray Cabanzón y Álvaro Bustos.

La Estrella

Álvaro Bustos: Es el hombre insignia del ataque. Yeray Cabanzón pone la magia, pero Bustos es a quien hace mover la maquinaria con 9 goles y 3 asistencias.

Real Sociedad B

El Sanse , el filial con talento de Primera en el césped y en el banquillo

Los equipos filiales no podían faltar en el play-off de ascenso. La Real Sociedad B se presenta como el más regular de estos que se han ganado la promoción gracias a un talento bien entrenado. Sergio Francisco ha sido el seleccionado para coger las riendas del primer equipo la próxima temporada y seguro que se lleva a algún jugador con él. Mikel Goti es el destacado con 12 goles en un equipo en el cual las dianas están bien repartidas y destacan por su efectividad con los tiros lejanos.

La Estrella

Mikel Goti: Con 12 goles, es el mediocampista más anotador de la categoría. Sea con el Sanse o cedido, el año que viene volará alto.

FC Andorra

El Andorra, un rival difícil de batir en una eliminatoria

El conjunto del Principado tiene una de las plantillas más completas de la categoría. De hecho, si no hubieran tropezado el último sábado, esta jornada optarían al ascenso directo. Es un rival duro en una eliminatoria por su capacidad de adaptación a doble partido. Son expertos a la hora de aprovechar los desajustes de sus rivales y tienen individualidades capaces de cambiar partidos a la más pequeña oportunidad. De momento, es el único equipo que supera al Nàstic como mejor local.

La Estrella

Lautaro de León: Uno de los dos hombres gol del Andorra con Manu Nieto. Se entienden bien y son una pesadilla que pocos defensas pueden parar.

Situación actual del play-off a falta del último partido