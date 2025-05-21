Ocho posibles rivales se interponen en el camino del ascenso del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Esta semana se presenta como la calma antes de la tormenta para el Nàstic de Tarragona. El sábado cerrará la liga regular en una jornada clave que delimitará el camino a seguir para los de Luis César. Los tarraconenses pueden acabar tercero, cuarto o quinto y, según la posición, conocerán su primera piedra en el camino del ascenso. De momento, hay ocho posibles rivales que competirán por los últimos billetes hacia Segunda División.

El Nàstic necesita una carambola para alcanzar la tercera plaza. Se tiene que ganar al Arenteiro y que el Andorra y la Real Sociedad B pierdan sus partidos. Un escenario difícil, pero que otorgaría el mejor de los premios para los grana porque, en la primera eliminatoria, el tercero disfruta del partido de vuelta en casa y, en caso de empate, la clasificación a la siguiente fase. En cualquier otro caso, los grana entrarían a la eliminatoria con esta desventaja.

Ocho equipos se dividirán en dos grupos de cuatro según la posición y, de momento, sólo hay dos equipos capaces de evitar este aprieto. Ponferradina o Cultural Leonesa ocuparán la última posición de play-off como segundo clasificado. El resto de actores tienen su papel asegurado.

En el grupo 1, Real Sociedad B, Andorra y Nàstic participarán en el tramo más importante de la temporada, con la posición todavía por decidir. Con todo, estos cuatro equipos del grupo 1 sólo se encontrarían con el Nàstic en una hipotética final. El primer rival será uno entre el Real Murcia, UD Ibiza, Antequera y AD Mérida, los cuatro clasificados del grupo 2.

Si la temporada acabara hoy, el primer rival del Nàstic sería el Real Murcia, el segundo clasificado del grupo 2. En condición de quinto clasificado, los grana tendrían el primer partido en el Nou Estadi Costa Daurada y la eliminatoria se decidiría en el estadio Enrique Roca.

En este lado del cuadro estaría el Antequera y la Real Sociedad B, quienes serían los posibles rivales de una hipotética final para el ascenso de categoría. El otro billete estaría mucho más disputado. La Ponferradina se enfrentaría al Mérida y el Andorra y el Ibiza chocarían entre ellos en un partido que sería el más igualado de todas las semifinales posibles.

Ahora mismo, si el Nàstic fuera tercero estaría en el mismo cuadro, con el Antequera como primer rival. Entonces, el Murcia y el Andorra serían sus posibles rivales. En esta situación, quedar cuarto sería la peor posición posible, porque el Ibiza esperaría como primer rival y con posición de poder y la Ponferradina esperaría en la final.

Todo eso puede cambiar en una última jornada que puede hacer mover las posiciones de toda la tabla. En el grupo 2, cualquiera de los cuatro equipos pueden cambiar de posición y sólo el Murcia depende de sí mismo para ser segundo clasificado.