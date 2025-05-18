El Nàstic puede acabar en tercera posición con una serie de resultados muy concreta

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona todavía tiene abierto un camino a la esperanza por escalar hasta la tercera posición. Acabar tercero brindaría los grana el factor campo en la primera eliminatoria del play-off. El empate, aunque fue muy amargo, sumado a la ayuda de las derrotas del Bilbao Athletic y la Zamora otorgaron un billete al Nàstic para el play-off de ascenso. Ahora, a la última jornada, puede los grana pueden ser terceros con una combinación específica de resultados.

La inesperada derrota en casa de la Andorra por 1-2 contra el Sestao River y el empate de la Real Sociedad B en el campo del Arenteiro han situado a los dos rivales del Nàstic con 59 puntos a la clasificación. Ahora mismo, con el empate en Segovia, el Nàstic ha obtenido 56 puntos. El camino a la tercera posición pasa por un posible triple empate a 59 puntos con Andorra y Real Sociedad B.

Lo que tiene que pasar sí o sí para que este escenario se dé es que la Real Sociedad B pierda contra el Celta Fortuna y la Andorra pierda contra la Cultural Leonesa. A su tiempo, que el Nàstic gane al Arenteiro. Sólo un triple empate beneficiaría en el Nàstic.

La normativa

La Real Federación Española de Fútbol establece en el plan de competición una serie de normas para desempatar un empate entre dos o más equipos.

-En primera instancia: Mayor puntuación entre ellos

En caso de una 'liguilla' en la cual sólo contaran los puntos entre los diferentes partidos del Andorra, el Nàstic y la Real Sociedad B entre ellos, estos empatarían a 5 puntos, porque todos han sumado una victoria y dos empates entre ellos. De esta manera, toca marcharse al siguiente punto de desempate.

-Segunda instancia: Diferencia de goles en los partidos entre ellos

En este punto, vuelve a haber triple empate porque la diferencia de goles de los tres equipos entre ellos es de 0. Tanto Nàstic como Andorra han marcado y han recibido 4 goles y la Real Sociedad B ha marcado y ha recibido 5 goles en los partidos disputados entre estos tres. Toca ir al tercer punto.

-Tercera instancia: Mayor diferencia de goles totales

Este es el punto de la victoria del Nàstic. Ahora mismo, el Nàstic tiene +14 goles a favor, superior a los de la Andorra (+11), pero dos menos que el +16 de la Real Sociedad B. Con todo, para llegar hasta aquí necesariamente la Real Sociedad B y la Andorra tienen que perder y el Nàstic de ganar. Para ganar o perder un partido, como mínimo tiene que haber un gol de diferencia. Entonces, el Nàstic, como mínimo, acabaría con un +15 y, en este caso, la Real Sociedad B bajaría también al +15. En esta situación de empate, el desempate favorecería el Nàstic al bajar al siguiente punto: número de goles a favor. El Nàstic, con 57, supera con creces a sus rivales.

Alternativas

El Nàstic podría acabar cuarto con otras combinaciones. Si la Andorra gana y la Real Sociedad B pierde, el Nàstic igualaría al filial vasco y, con el empate, tiene el average para quedar 4t clasificado. Eso no pasaría a la inversa, porque, en un empate contra la Andorra, es el conjunto del Principado quien tiene el average ganado al Nàstic.

Es un escenario difícil, pero quedar en tercera posición daría en el Nàstic la posibilidad de tener el factor campo en una primera eliminatoria contra lo Antecarcome (si este acaba en 4.ª posición, en la cual está ahora mismo). Entonces, en este cuadro, se enfrentaría a una posible final contra el Real Murcia y (en caso de triple empate) la Andorra.