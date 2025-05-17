Nuevo entrenador, el mismo Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Empate y gracias. El Nàstic de Tarragona repite guion del duelo contra el Lugo en el estreno de Luis César dejándose empatar un 0-2 contra una Segoviana superior en intensidad. Los grana pudieron ganar y perder en el tiempo de descuento e, incluso, los grana han acabado arañando minutos para sellar un punto. A pesar de todo, han recibido un regalo en forma de play-off asegurado gracias a la derrota de sus perseguidores.

Luis César se estrenó en el banquillo con dos cambios importantes al once. Dufur volvió al eje de la defensa con Óscar Sanz y Roberto Torres estuvo en medio del campo. El duelo pedía intensidad y el Nàstic entró revolucionado. El más acertado fue Antoñín Cortés que extrajo oro de una pilotada en ataque. El delantero luchó con bastante contra el defensor rival y le ganó la partida. Con el trabajo difícil hecho, sirvió en bandeja la pelota a Marc Fernández para que este, a bocajarro, pusiera el 0-1 en el minuto 8.

La fuerza del Nàstic venía con la rapidez de sus hombres y de una pelota en campo propio extrajeron un contraataque de libro en un abrir y cerrar de ojos. De nuevo, Antoñín salió disparado a campo contrario y, esta vez, su escudero fue Víctor Narro para emular el primer gol y poner el 0-2 en el minuto 12.

Lo que parecía una goleada de un Nàstic intenso, se transformó en todo un infierno. La Segoviana cogió la iniciativa de una conjunta grana que parecía contenta de dejar la pelota a su rival. Con empuje, la Segoviana empezaba a acumular córners hasta que llegó el premio. Centrada al punto de penalti que Chupo remató con el pie. Mal defendido y un 1-2 que hizo temblar la confianza grana. El gol cambió el partido completamente. El conjunto local superaba en intensidad a los grana con la desesperación de conseguir una victoria que les salvara la categoría.

Antes de la media hora de partido, la Segoviana acumuló ocho córners y, en este, llegó el empate. Los locales avisaban y el Nàstic no se dio cuenta hasta el gol. De nuevo en el córner, centrada en el primer palo que remataba Fernán con todo. La pelota chocó en el travesaño para botar dentro de la portería de Rebollo. Era dudoso, el esférico botó entre un mar de piernas que dificultaban la visión, pero el árbitro no dudó al silbar el gol y el 2-2.

De repente, el monólogo de la Segoviana cogió cada vez más fuerza y el Nàstic estuvo contento al marcharse al descanso con esta igualdad en el marcador, porque la Segoviana buscaba el gol con más intensidad.

Los minutos de descanso no reavivaron las ideas grana. De hecho, la Segoviana estuvo cerca para marcar el 3-2 con un contraataque que salvó a Joan Oriol bloqueante un tiro a bocajarro. Desgraciadamente, esta acción acabó provocando una lesión que hizo abandonar al capitán del campo.

Desde el 0-2 allí el minuto 12 el Nàstic no había conseguido pisar el área rival. Roberto Torres guiaba el equipo desde la medular, pero no se generaba peligro por ningún sitio. La pelota permaneció en el campo grana durante gran parte de la segunda mitad y fue así hasta un tiempo de descuento alocado.

La Segoviana se vio con un hombre menos después de la expulsión de Borrego y el Nàstic se reencontró. Antoñín, primero con un cabezazo y después con un chute cruzado, reactivó el Nàstic en ataque. Los grana podrían haber acabado ganando el partido, porque, en este tiempo añadido, Roberto Torres envió una pelota al palo y David Concha remató por encima del travesaño una ocasión clara. Con todo, también se podría haber perdido, porque Pol Domingo salvó un tres contra dos de la Segoviana y Hugo Díaz erró un tiro cruzado después del estirón de Rebollo. En estos minutos alocados el Nàstic incluso acabó por arañar según para firmar un empate que clasifica en el Nàstic al play-off.

La derrota de la Zamora y del Bilbao Athletic dejan en el Nàstic, matemáticamente, como equipo de play-off. Eso sí, habrá que mejorar mucho para escalar posiciones y, sobre todo, para luchar el play-off.