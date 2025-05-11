Luis César, nuevo entrenador del Nàstic en sustitución de Dani Vidal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Luis César Sampedro ha sido el hombre escogido para dirigir el Nàstic en este final de temporada. El gallego sustituirá a Dani Vidal, que ha sido despedido por sorpresa este domingo por la noche.

Será la tercera etapa de Luis César en el Nàstic: la primera fue brillante, con dos ascensos, a Segunda y a Primera División; en la segunda, más modesta, consiguió salvar la categoría en la primera temporada pero fue despedido antes de navidades en la segunda.

El objetivo del nuevo técnico grana será, sin duda, asegurar el play-off de ascenso en la próxima jornada y competir para subir a Segunda División en la liguilla.