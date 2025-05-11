El Consejo de Administración del Nàstic destituye por sorpresa a Dani Vidal

El técnico del Nàstic, Dani Vidal, durante un partido en el Nou Estadi contra el Bilbao Athletic.Nàstic/Joan Baseda

El Consejo de Administración del Club Gimnàstic ha despedido por sorpresa este domingo por la noche al técnico Dani Vidal «después de la dinámica deportiva del equipo», según han indicado en un comunicado emitido este domingo sobre las ocho y media de la noche.

Vidal finaliza la etapa como técnico del primer equipo después de 94 partidos oficiales repartidos en tres temporadas. El presente curso 24/25, con un balance de 15 victorias, 10 empates y 11 derrotas en las 36 jornadas disputadas en laPrimera Federación Versus e-Learning.

En este comunicado, el Consell agradece «su trabajo, compromiso y profesionalidad que ha tenido durante las catorce temporadas como entrenador de la casa, desde sus inicios en el Infantil B y hasta el banquillo del primer equipo».

A dos partidos del play-off

El Nàstic sólo tiene dos partidos por delante antes de finalizar la Liga y es mucho más que probable que acabe jugando el play-off de ascenso. De hecho, si la próxima semana gana en el campo de la Gimnástica Segoviana, sellaría matemáticamente la liguilla de ascenso a Segunda División.