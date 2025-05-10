Joan Oriol: «Yo soy el encargado de los penaltis, pero es una cosa que hablamos en el campo. Antoñín se veía con confianza»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El capitán del Nàstic, Joan Oriol, admitió los errores defensivos del equipo en las acciones de los goles del Lugo. «Estar claro que nos hemos dejado empatar el partido. Son dos acciones evitables», dijo el defensa.

«Hemos ido muy acelerados, les hemos regalado el punto. Tenemos que aprender. El fútbol cada semana te ayuda a corregir detalles», añadió el capitán.

Sobre el penalti, Oriol explicó que depende el partido deja chutar a sus compañeros. «Antoñin se veía con confianza. Le he dejado y por desgracia ha fallado, pero no hemos empatado por culpa suya», dijo. «Soy el responsable de los penaltis, no ha podido ser. Es queda allí. No lo hablemos con Dani Vidal, lo hablamos en el campo. Roberto también se veía para chutarlo», indicó el capitán.

De cara al próximo partido, en el campo de la Gimnàstica Segoviana, Oriol se mostró «convencido». «Tenemos que ganar. Fuera de casa tenemos que dar un paso adelante. Sobre todo para asegurar el play-off. Nadie tiene que dejar de creer», expresó.

Oriol ha marcado su quinto gol esta temporada. «Es la etapa más goleadora mía. Todo lo que sea ayudar al club, yo satisfecho», concluyó.

Roberto Torres también atendió los medios después del partido. El navarro hizo una valoración del resultado crítica. «Estábamos haciendo a un partido serio y completo. Teníamos que intentar ampliar el marcador. El fútbol tiene estas cosas. Tenemos que dar valor también de la racha de victorias que teníamos en casa», expresó. «Estamos bien de cara al tramo final de la temporada», añadió.

Torres también se propuso para chutar el penalti. «Oriol nos lo ha propuesto. A mí no me gusta discutir en el campo, no es una buena imagen. No he tenido ningún problema para que chutara Antoñín y he confiado. Son cosas que pasan al fútbol. Es una anécdota que se tiene que quedar allí», dijo el mediocampista.

El navarro también expresó que oyó que hizo el mejor partido desde que es jugador del Nàstic. «Me he encontrado muy bien. Físicamente cada vez mejor. Estoy aquí para aportar mi experiencia. Trabajo mucho entre semana y estoy contento. Pero eso no vale nada si el equipo no gana», remachó.