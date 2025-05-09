Dani Vidal: «El primer objetivo es dejar la sexta plaza lo más lejos posible y poder mirar hacia arriba»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la trigésimasexta jornada del campeonato de Primera Federación. El Nàstic vuelve en su zona de confort al Nou Estadi Costa Daurada con ganas de mantener su posición de Play-Off después de un golpe duro en Andorra enfrentándose a un Lugo con el peligro del descenso a tocar. El partido se disputará mañana sábado a partir de las 18:00 horas en el coliseo grana.

¿Cómo ves el ambiente que se ha generado de cara a este enfrentamiento?

«Ahora sí que estamos en el tramo final de temporada. Nos quedan dos partidos en casa y el de mañana es lo más importante. Tenemos muchas ganas de volver a estar con nuestra gente y dar continuidad al buen nivel del equipo en casa. La semana se ha preparado muy bien. Sabemos que el rival no nos lo pondrá fácil, pero si hacemos lo que toca, tenemos muchas opciones de ganar.»

El Nàstic se siente muy cómodo en casa...

«Sí, quizás nos estamos mal acostumbrando, porque en esta categoría eso es muy difícil. Lo daremos todo para mantener esta dinámica. Lo más importante es ganar los tres puntos, aunque sea con un marcador ajustado o sufriendo hasta el final. Si es así, lo firmo ahora mismo.»

¿Habrá novedades en el once inicial?

«Intentaremos no dar pistas al rival. El equipo lleva semanas a un muy buen nivel. A veces hemos hecho cambios por decisión técnica, otros por sanciones. Tenemos bastante claro cuál será el equipo titular, pero los partidos se ganan en el minuto 98, no al 20. Todos los jugadores son importantes, tanto los que empiezan como los que entran después.»

¿Después del golpe del año pasado, también hay que disfrutar de donde está ahora mismo el equipo?

«Yo lo intento. Soy uno afortunado: entreno en casa, en el club de mi vida, y ganamos muchos partidos. El trabajo del día a día me hace sentir orgulloso, aunque siempre se pueden hacer las cosas mejor. Soy muy autocrítico y creo que hay que mantener esta ambición. El grupo también lo es.»

«El varapalo del año pasado, fue muy duro, queda lejos, pero remontarlo no es fácil. Hay equipos que después de una golpe así, han estado tambaleado y nosotros hemos conseguido como mínimo, a día de hoy, depender de nosotros mismos para intentar hacer este play-off, intentar quedar lo más arriba posible e intentar conseguir el objetivo que todos sabemos cuál es.»

Os habéis enfrentado a equipos que han cambiado de entrenador. ¿Te preocupa que el Lugo, a pesar de su dinámica, tiene una plantilla fuerte?

«A mí no me gustan los cambios de entrenador, pero si quieren seguir así... El Lugo tiene uno equipazo, pero esta categoría es muy complicada. A veces un equipo que parece que tiene que estar arriba acaba luchando por no bajar. Es cierto que los cambios generan incertidumbre, pero ya nos hemos adaptado a situaciones similares. Mañana nos encontraremos a un rival intenso y dependerá de nosotros si esta intensidad dura más o menos.»

Esta semana se ha anunciado la renovación de Enric Puyol, una fuerte apuesta por la cantera.

«Si el club ha dado este paso, es porque su rendimiento a los entrenamientos es muy alto. Ahora hay que verlo competir. Estamos convencidos de que tiene nivel, pero hay que ponerlo en escenarios donde se sienta cómodo. No queremos quemarlo. Tiene una buena mentalidad, ha corregido sus déficits y esperamos que pueda aportar mucho con la camiseta del Nàstic.»

¿Cada victoria en este tramo final es también un plus de confianza para lo que viene?

«Sin duda. Ya queda muy poco. Cada victoria nos da confianza de cara al próximo partido. El primer objetivo es intentar dejar la sexta plaza tan atrás como sea posible, cuanto antes mejor, y asegurar matemáticamente la presencia al play-off. A partir de aquí, mantener la mentalidad y la ambición para mirar más arriba y escalar el máximo de posiciones posibles.»

¿Cómo llega el equipo? ¿Hay alguna baja de última hora?

«No, tenemos todos los jugadores disponibles excepto Borja, como siempre. A estas alturas hay pequeñas molestias, pero esperamos que mañana estén muy listos.»

¿Tenéis la sensación de que, jugando al nivel de los últimos partidos en casa, es muy difícil que el rival saque nada?

«Sí, si mostramos este nivel, seguro. Hemos tenido tramos de muy buen juego, hemos generado muchas ocasiones y el rival casi no nos ha creado peligro. Nos hemos sabido adaptar a diferentes esquemas y eso nos da confianza. Mañana el entrenador rival querrá aprovechar nuestros puntos débiles, pero nosotros tenemos que impulsarnos al máximo.»

¿Habrá una pareja de centrales definida o seguirá variando como hasta ahora con la presencia de Óscar Sanz?

«Veremos un poco de todo. La confianza, los resultados y el rendimiento condicionan las decisiones. También el estado del terreno de juego si es un desplazamiento, puede condicionar. Todos sabemos qué nos aporta Óscar tanto en medio del campo como al eje de la defensa, y qué puede ofrecer una pareja con el Ander y el Monti, o uno de los dos con el Óscar. Dependiendo de la combinación, puedes ganar salida de pelota desde de atrás o más músculo en medio del campo. Todo depende un poco de lo que consideramos más adecuado para cada partido. Si hay que hacer cambios, ya lo hemos hecho durante 35 jornadas, y creo que, si los tenemos que volver a hacer, no nos temblará el pulso.»