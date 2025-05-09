El Nàstic quiere reencontrarse con su mejor versión en el Nou Estadi contra un CD Lugo desesperado

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic vuelve a su zona de confort en el Nou Estadi Costa Daurada para reencontrarse con su mejor versión. Después de la dura derrota a domicilio contra la Andorra, los grana vuelven en casa para recibir en un CD Lugo necesitado de puntos para evitar el descenso de categoría. En este tramo de temporada todos los equipos tienen urgencias, pero el conjunto gallego aterriza en Tarragona con la intención de reaccionar a una mala dinámica de una victoria y 4 derrotas en los últimos cinco partidos que ha provocado un cambio de entrenador en el banquillo.

Álex Ortiz ha cogido las riendas del equipo en sustitución del extécnico grana Toni Seligrat y se convierte en el tercer entrenador del Lugo de esta temporada. El equipo, confeccionado para luchar en la parte alta, se encuentra ahora en una situación crítica, con 9 puntos en juego, está igualado en puntos en el Unionistas y el Sestao River a 42 puntos, un triple empate que deja al Sestao en descenso y al conjunto gallego al abismo. Esta situación ha dejado al equipo con poca confianza y frágil en defensa. Estos fueron los signos que mostró el Lugo después de recibir el 0-4 contra el Barça Atlètic la semana pasada.

El rival del Nàstic llegará también con bajas sensibles. El delantero Nicolás Reniero, uno de los fichajes del mercado de invierno, no podrá jugar después de ver una tarjeta roja. Por otra parte, el extremo Jorge González, quién en el partido de ida fue uno de los jugadores más problemáticos para la defensa grana, cumplirá el ciclo de tarjetas amarillas. Sí que contará con uno de sus referentes como es Jon Cabo. El extremo ha demostrado ser una pesadilla de la defensa rival y suma cuatro goles y tres asistencias. En ataque, su goleador es Bryan Mendoza con 6 goles, el primero, precisamente, contra el Nàstic.

Cuentas pendientes

El duelo de la primera vuelta en el Anxo Carro fue el primer revés del Nàstic a domicilio. El conjunto de Dani Vidal empezó el partido de la mejor manera posible porque, en cuestión de un cuarto de hora, consiguió abrir un agujero de dos goles con un gol de Pablo Fernández y otro de Antoñín, los dos asistidos por Víctor Narro. De hecho, tanto Antoñín Cortés como Víctor Narro cumplieron, de esta manera, la ley del ex, jugando uno de sus mejores partidos de grana contra su exequipo. Con todo, el duelo se oscureció con el 1-2 de penalti antes de descanso y acabó con el Lugo empatando y a punto de llevarse la victoria. Ahora es diferente. En el Nou Estadi Costa Daurada el Nàstic arrastra una racha de 5 victorias consecutivas, tres de estos, con una goleada incluida.

Con respecto al Nàstic, la conjunta grana llega con todas las armas disponibles, con la única baja de larga duración de Borja Granero. El conjunto de Dani Vidal quiere alcanzar una victoria que podría cerrar prácticamente la presencia grana en el play-off de ascenso. Además, el triunfo sumará confianza a la conjunta grana en un tramo de temporada crucial.