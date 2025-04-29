Marea Grana: gran expectación en la tienda del Nàstic para acompañar al equipo a Andorra

Este martes al mediodía se han generado largas colas en la tienda del Nou Estadi de Tarragona, donde decenas de socios han respondido con entusiasmo al llamamiento del club para viajar a Andorra y animar el equipo en el partido clave de la jornada 35 ante el equipo tricolor.

El desplazamiento, organizado por el Nàstic, tiene un precio mu competitivo de sólo 28 euros, que incluye entrada y autocar, y está disponible exclusivamente para socios. El partido se disputará este domingo a las 15.30 h en el Estadio Nacional de Andorra.

Con sólo 200 entradas disponibles, la afición grana ha respondido masivamente para no perderse un duelo decisivo en la lucha por los objetivos del tramo final de temporada. La salida se hará el domingo por la mañana desde Tarragona, con retorno después del partido.