Imagen de un partido anterior entre la Andorra y el Nàstic en el Estadio Nacional del Principado

El Nàstic ha organizado el desplazamiento a fin de que la afición grana acompañe al equipo en el trascendental partido de la jornada 35 ante el FC Andorra, este domingo a las 15.30 h, en el Estadi Nacional del Principado.

El club ha recibido sólo un total de 200 entradas, facilitadas por el FC Andorra, con un precio de 10 euros por persona a partir de los 6 años (gratuito para los menores de 0 a 5 años). Estas sólo se podrán adquirir de forma presencial en la tienda del club, y exclusivamente para socios del Nàstic, que podrán comprar hasta dos entradas por abonado, presentando el carné, y facilitando el nombre, apellidos y DNI.

Para facilitar el desplazamiento, el club también ofrece servicio de autocar con un coste total de 28 euros (entrada incluida). Sólo socios pueden acceder a este paquete y los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto.

La salida hacia Andorra tendrá lugar el domingo mismo:

08.45 h desde la Avenida Catalunya (Camp de Mart)

desde la Avenida Catalunya (Camp de Mart) 09.00 h desde las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada

desde las instalaciones del Nou Estadi La vuelta se hará una vez finalizado el partido.

El FC Andorra ha informado de que no se venderán entradas para aficionados visitantes a las taquillas del Estadi Nacional, y que los seguidores locales tendrán que presentar el pasaporte o el carné de socio para acceder al estadio.

Los horarios de atención para adquirir entradas en la tienda del club son: