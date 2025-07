Dani Vidal: «No podemos cometer los mismos errores toda la temporada si queremos estar arriba»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El técnico del Nàstic, Dani Vidal, se marchó bien molestado después de la derrota por 3-2 contra el Sestao River. El técnico grana señaló concretamente la debilidad en defensa y en las acciones individuales. «Llevamos toda la temporada arrastrando los mismos problemas. Cuando parece que nos reponemos un poco volvemos a mostrar una versión que no es la que me gusta. No podemos cometer siempre los mismos errores si queremos estar arriba de todo», apuntó de forma contundente a Dani Vidal.

El técnico grana subrayó que «me marcho enfadado porque no podemos a empezar a competir un partido en el minuto 20. Hemos competido por tramos sí, de otros no y lo que no puede ser es que en los duelos individuales te superen una última la otra. Se tiene que meter remedio ya». Vidal fue más allá y destacó que en defensa «fue un duelo similar al visto en Zamora. Allí nos defendimos bien y este no hemos ganado ningún duelo. Te molesta un poco ver la misma película toda la temporada».

Situación «rocambolesca» en defensa

El partido no ha sido fácil en defensa para el Nàstic. Vidal explicó que Antonio Leal no pudo jugar por una gripe: «ha sido toda la noche sin descansar y él mismo ha dicho que no estaba al 100%. En este punto, como tenemos una plantilla amplía, tiene que jugar otro», subrayó Vidal. Además, durante el partido Borja Granero acabó de lesionarse en una mala caída y Dani Vidal fue más que pesimista: «Lo queríamos introducir poquito a poquito para que no haya recaída, pero, por lo que hemos visto hoy, perdemos aBorja Granero hasta el final de la temporada».