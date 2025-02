Dani Vidal: «No tengo ninguna duda que revertiré la situación»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Nàstic, Dani Vidal, atendió en los micrófonos de Tarragona Ràdio emocionado después de la derrota de su equipo contra el Ourense. Esta caída puede haber sido definitiva y llegó en un duelo en el cual los grana merecieron más.

El entrenador del Nàstic destacó que «en la entrada al partido, quizás la sobreexcitación ha hecho que no fluimos en el juego. Cuando no entras del todo mal, pero una jugada que no es ni ocasión de gol, con un chute con poca potencia se mete dentro, todo se complica». El técnico añadió que «hemos reaccionado, la jugada de Antoñín en el travesaño así lo ha indicado».

El Nàstic ha mejorado a partir del segundo gol. «Hemos acabado el partido con 30 centrados en el área y 7 tiros frontales, jugando así pierdes pocos partidos por las numerosas ocasiones que hemos tenido». Antoñín le dedicó el gol del 2-1, un hecho que Vidal apuntó que «tiene un significado muy grande para mí. En el día a día somos exigentes. El equipo es una familia, les digo en la cara las cosas que hacen mal y también las que están bien. Estamos juntos y nos ayudamos. Este es el camino».

Finalmente, el técnico también fue contundente en la situación de futuro incierto: «No tengo ningún tipo de duda que la situación es reversible. Ni yo ni cualquiera que haya visto el partido. El nivel de implicación de los jugadores es enorme. No hay duda. Cuando las cosas no van bien lo más fácil es que el grupo se disperse y no se ha hecho. Las situaciones las superamos juntos».

Con respecto al ultimátum, Vidal apuntó que «trabajaré en el día a día mientras esté. Me aislo de eso, porque si no pierdo energía y pierdo tiempo de pensar en la preparación de los partidos. El futuro está en el día a día. Mañana ya veremos, cómo estamos».