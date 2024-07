Gorka Santamaría vuelve a compartir vestuario con dos excompañeros de equipo

Publicado por Rafa J. Larrañaga Verificado por Creado: Actualizado:

Ya hace tres semanas que se abrió la ventana estival del mercado de fichajes y el Nàstic, aunque en los últimos días ha mostrado una pizca más de actividad, lo ha empezado con el freno puesto. El conjunto tarraconense ha incorporado a cinco jugadores nuevos y, por el contrario, ha anunciado nueve salidas. El director deportivo Javi Sanz lo dejó claro en la rueda de prensa de su nombramiento: «No tenemos prisa».

De entre los fichajes que han llegado a la capital, sale un dato sorprendente. Y es que dos de ellos compartieron vestuario, en un pasado, con el delantero grana Gorka Santamaría.

Gorka Pérez, defensa central de 29 años, fue compañero del vasco durante la temporada 2021-2022 en el CD Badajoz. Aquel año, Santamaría completó su curso más goleador —anotando quince dianas en 36 partidos de Primera Federación. Además, en aquella plantilla también jugaba la grana David Concha. De las tres temporadas que jugó al conjunto riojà, aquella fue la última y en la cual mostró un mayor rendimiento.

El Badajoz acabó el curso en novena posición. Después del éxito de Gorka en la Rioja, uno de los grandes clubs de la categoría picó en su puerta: el Deportivo de la Corunya. Y durante el curso 2022-2023, estuvo precisamente cuando coincidió con una de las otras incorporaciones del Nàstic en este mercado estival, Víctor Narro.

En Galicia, ninguno de los dos jugadores cuajó un buen rendimiento. De hecho, ni Narro ni Santamaría acabaron el curso en las filas coruñesas. Por una parte, el delantero centro disputó 13 partidos a liga —tan sólo dos como a titular—, en qué no consiguió anotar ningún gol.

Después de este mal primer tramo, el club gallego lo devolvió cedido en el CD Badajoz, Por otra parte, Víctor Narro disputó 14 partidos a Primera Federación, en la que no consiguió marcar ningún gol ni asistencia. El club acabó cediendo al jugador durante el mercado invernal al Atlético Baleares.

Gorka Santamaría, después de una temporada complicada en Tarragona en que no ha demostrado un buen rendimiento sobre el terreno de juego, quiere recuperar su mejor nivel. El delantero vasco tiene contrato vigente con el Nàstic hasta el 2025 y, de momento, no quiere abandonar la disciplina grana. Desde el club, sin embargo, no descartan la marcha de Santamaría durante este mismo verano.

Dani Rebollo ya es grana

Ayer, pocas horas después de que el Zaragoza anunciara el acuerdo de desvinculación contractual con el portero andaluz, el Nàstic hizo oficial su incorporación. Dani Rebollo firma con el club tarraconense hasta el 2025, con una campaña más opcional.

