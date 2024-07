Joan Oriol: «Ojalá pudiéramos ser el máximo de jugadores del año pasado»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic ha empezado esta semana una nueva temporada. Todavía respetando el luto por el traumático final de la pasada campaña, pero con la ilusión de repetir con un año positivo, el equipo se prepara para el inicio de competición en agosto.

Hoy, después de la sesión de entrenamiento, ha hablado Joan Oriol, el capitán del equipo, que se ha pronunciado sobre el inicio de la pretemporada, las ilusiones y objetivos renovados, la nueva plantilla con las incorporaciones y las bajas y el luto del partido de la final del Play-Off:

Joan, ¿como has visto esta primera semana de entrenamientos?

«Empezar siempre cuesta. Empezar de las vacaciones y llegar a otra temporada, pues al principio cuesta. Pero la verdad es que he visto en el grupo otra vez ilusionado, comprometido, y los nuevos jugadores que han llegado con muchas ganas de ayudar, sumar y empezar a coger las cosas que quiere el míster y que pide.»

El final de la temporada pasada fue muy duro, ¿ya está superado?

«A ver, es difícil ¿no? Porque en 20 segundos se nos acabó el sueño a todos de estar a la Liga Profesional, en Segunda A. Pero volver a empezar, como siempre digo, el fútbol te da otra oportunidad, coger fuerzas, ilusión renovada y todos somos conscientes de intentar hacer igual o mejor aquello del año pasado.»

Han llegado jugadores nuevos, también primeros días en Tarragona, primeros días con el equipo. ¿Qué sensaciones te llevas de ellos?

«Son unos chicos majos, abiertos, la verdad es que no les está costando involucrarse, hacer relación con los compañeros, y la verdad es que como capitán y como compañero muy contento, porque son chicos abiertos, que preguntan, que quieren estar integrados en el grupo, y después entrenando, con lo poco que se ve, se ve que son muy buenos jugadores.»

Todavía puede haber cambios en la plantilla, pueden llegar nuevos, puede haber bajas. ¿Cómo lo viven los jugadores cuando están allí entrenando?

Bienvenidos al fútbol, al final está claro que siempre hay cambios, salen unos, llegan otros. Siempre digo lo mismo, ojalá que siempre puidéramos tener el mismo grupo cada año, porque ver caras nuevas y que se vayan gente con la que has tenido contacto, que han sido muy buenos compañeros, que han mostrado un compromiso, no es fácil, y no es fácil para nadie ver salir a compañeros. Al final son decisiones que no corresponden a mí, ojalá siguiéramos todos, que son cosas de la dirección deportiva del club, y está claro que veremos caras nuevas.

Manteniendo un núcleo de jugadores y de cuerpo técnico, supongo que eso también ayuda a pasarlo todo y a verlo diferente.

«Sí, es muy importante al final que siga el staff, staff que nos conoce perfectamente, que conoce la casa, que tiene una comunión también muy importante con la afición, con el club. Y después siempre digo lo mismo, intentar mantener al máximo posible el bloque del año pasado, que se hicieron cosas muy bonitas, entonces eso es importante, y después incorporar jugadores que sumen a este proyecto, es lo que tiene que ser. Y ya te digo, yo siempre digo lo mismo, ojalá pudiéramos ser los máximos jugadores del año pasado, pero es fútbol, yo no decido, y supongo que los que llegarán tendrán que sumar dentro del equipo. »

¿Le das mucho vueltas?

«Sí, le doy muchas vueltas, porque es difícil de digerir, porque estuvimos en un pasito, porque hicimos tantas cosas bien, pero como te he dicho antes, al final el fútbol te da otra oportunidad, tener la misma ilusión, el mismo compromiso, el mismo sacrificio, y eso es trasladar al vestuario que tenemos que ser capaces de mejorar, que será difícil, pero creo que tendremos un equipo para hacer lo del año pasado.»

La fórmula la tenéis, porque, sin embargo, estuvisteis allí.

«Sí, al final, como digo yo, la fórmula es trabajar día a día, mañana trabajar mejor que ayer, y el trabajo, el trabajo diario nos llevará a lo que nos llevó el año pasado. »

Bien, ahora hablabas del tema de la gente que se ha marchado, de las nuevas incorporaciones, concretamente en la defensa, que se han marchado Nacho y Trigueros, que han tenido muchos minutos durante la temporada. ¿Cómo estás viendo también, en estos pocos días de entrenamiento que lleváis, las mecánicas defensivas con los nuevos compañeros de la defensa?

«Se han marchado dos jugadores muy buenos, que han dado aquí un nivel muy alto, pero como es el mundo del fútbol, es lícito que también miren por ellos, nada que reprochar, porque yo creo que ha sido de la parte de los dos un compromiso máximo y el nivel que han mostrado. Entonces ahora es devolver un poco, empezar de nuevo, quedan todavía muchas semanas antes de que empiece el primer partido de la Liga, y los jugadores que han firmado tienen un nivel muy alto, vienen de equipos con un nivel alto, uno de ellos hizo el playoff, entonces ahora es encontrar las piezas, encajarlas, que queda mucho, pero yo creo que los jugadores que han venido tienen un nivel muy alto» ha cerrado.

