Josep Maria Andreu da un paso al lado y deja la presidencia del Club Gimnàstic de Tarragona

Josep Maria Andreu deja la presidencia del Club Gimnàstic de Tarragona. Así lo anunció ayer en una rueda de prensa en la cual destacó que «estaba una decisión meditada y consensuada con mi familia desde hace semanas». Pasara lo que pasara el último sábado contra el Málaga, el ya expresidente grana tenía claro que quería dar un paso al lado en la entidad.

Mi gran ilusión era dejar el Nàstic en el fútbol profesional y no ha podido ser. Siento la impotencia y la injusticia de la que fuimos testigos más de 14 mil personas», destacó Andreu. De la misma manera, también señaló que «sólo tengo palabras de agradecimiento a todos los que han dado apoyo al Nàstic» desde jugadores a aficionados, los cuatro alcaldes tarraconenses que han gobernado la ciudad, así como su familia «en particular a mi madre y a mi mujer y a mis hijos».

Andreu cierra su segunda etapa después de 12 años al frente de la entidad. En 2012, el presidente cogió el cargo con el equipo en Segunda B y con una deuda acumulada de 8 millones de euros. En esta segunda etapa celebró un ascenso a Segunda División (2014-2015) y, un año después, se quedó a las puertas del ascenso a Primera División. En la primera etapa, del 2002 al 2006, también subió el equipo a Segunda División y celebró el histórico ascenso a Primera División.

Ahora, según apuntó, deja un club «potente socialmente, económicamente y deportivamente». En estos años, también ha sufrido golpes muy duros como las polémicas finales de Llagostera, Vigo y, la última, contra el Málaga. En el aspecto económico, Andreu consiguió limpiar la deuda de 8 millones de euros años antes de la pandemia, dejando la entidad con deuda cero antes del agujero negro que ha supuesto la Primera Federación a nivel económico para todos los clubs participantes.

En todos los años vividos a cargo del Nàstic, Josep Maria Andreu destaca la creación del Nàstic Genuine «porque ha sido la mejor experiencia de mi etapa como presidente y siempre han estado aquí con nosotros». El Nàstic fue el club fundador de LaLiga Genuine y ha acogido siempre la jornada inaugural desde su creación, una iniciativa que año tras año ha sumado cada vez más clubs que han seguido el ejemplo del Nàstic. Como siempre describe: «el mejor equipo de la historia del Nàstic». Además, también subrayó como uno de los puntos que se guarda para el recuerdo todos aquellos desplazamientos masivos que ha hecho el Nàstic a lo largo de su historia.

Futuro

A nivel de futuro del equipo, Josep Maria Andreu destacó que «no tenemos que sufrir por el futuro del Nàstic». «La historia del Nàstic es difícil y complicada, pero trabajaremos y haremos lo que tenemos que hacer para continuar adelante», subrayó. A nivel deportivo, Andreu apuntó que «tenemos un buen equipo técnico y jugadores. Intentaremos que muchos renueven y otros no se quedarán, pero deportivamente seguiremos siendo potentes, estamos en una situación estable y tenemos una buena masa social». En este sentido, Andreu destacó en el importante momento social en el que se encuentra la entidad después de esta temporada y apuntó que se siente «orgulloso y tenemos que ser optimistas por el futuro».

Finalmente, Andreu se despidió de la entidad con la presencia de los miembros del Consejo de Administración de la SAD, así como su familia, el capitán Joan Oriol y miembros de la peña Orgull Grana, quiénes le rindieron tributo con cánticos y una gran ovación.

Paso al lado

La decisión de dejar la presidencia fue tomada desde hace semanas, pero también señaló que continuará involucrado en el Consejo de Administración de la SAD: «Continuaré en el Consejo como un accionista importante en el Nàstic», apuntó, aunque tampoco descartó acabar por desvincularse en los próximos años. En el sentido del futuro de la presidencia, Josep Maria Andreu señaló que muy probablemente el próximo presidente del Nàstic será nombrado antes del 10 de julio, fecha donde está fijada una Junta General de Accionistas Extraordinaria.

Frustración por el partido

El del último sábado fue una vez muy duro tanto para el club como para la afición y, desgraciadamente, se añade a una lista negra particular. «Todo el mundo recuerda Llagostera y Vigo, pero esta vez ha sido mucho más cruel», destacó Andreu. El presidente apuntó que «tuvimos un árbitro que arruinó el partido con una expulsión que no era y una suspensión del partido surrealista. He hablado con árbitros profesionales y no en activo y todos me dicen lo mismo». «La otra semana en el campo del Málaga también saltaron un montón de pelotas y no pasó nada», añadió. Finalmente, destacó que «me habría gustado una explicación de lo que pasó sobre el césped y no me la dieron».

Crítica en la FCF

Josep Maria Andreu estacó que «no hemos recibido ningún mensaje» por parte de la Federación Catalana de Futbol (FCF). Además, el dirigente tarraconense lamentó que el presidente del FCF, Joan Soteras, no hubiera asistido al partido: «Me entristece que no venga cuando el Nàstic, un equipo catalán, se jugaba lo que se jugaba. Supongo que no vino porque sabía lo que podía pasar».

Sin miedo a las sanciones

El presidente del Nàstic también fue contundente contra las posibles sanciones de la RFEF por los hechos sucedidos en el Nàstic- Málaga: «No vi ningún incidente ni dentro ni fuera del campo. No tengo miedo a sanciones porque no hubo ningún incidente. Nos ponen como los malos de la película. El Nàstic siempre ha sido ejemplar».

