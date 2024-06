Los errores de Eder Mallo Fernández que perjudicaron el Nàstic contra el Málaga

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ha anunciado mediante un comunicado que acudirá a la justicia ordinaria por el arbitraje de Eder Mallo Fernández. El colegiado castellanoleonés fue el escogido para silbar la final del play-off y entre sus decisiones hubo diferentes errores que acabaron por perjudicar el Nàstic. Por otra parte, ayer, el Comité Técnico de Arbitraje premió en Mallo Fernández con el ascenso de categoría hacia la Segunda División.

En los más de 120 minutos que se jugaron el último sábado en el Nou Estadi Costa Daurada, el Nàstic de Tarragona acabó viendo cinco tarjetas amarillas y dos rojas. Al otro lado, el Málaga no vio ni una sola amonestación. Y ocasiones para ver una tuvo y muchas. Desde la primera mitad, Alfonso Herrero, el portero malagueño, arañó según y minutos sin que el árbitro ni siquiera lo advirtiera verbalmente. El partido se acabó alargando con la tensión propia de una final y los grana recibieron trompazos y empuje. Una de estas acabó con Gorka Santamaría al suelo y sin bota, pero más allá de ver una falta, el colegiado acabó por recriminar a Gorka para hacerle salir del terreno de juego. Por otra parte, Nacho González fue expulsado por una doble amonestación. La imagen de la discordia fue cuando, en un contragolpe, el defensa grana y el atacante del Málaga chocaron en medio del campo. La jugada ofreció dudas, pero el árbitro no los vio y, desde el primer momento, sacó la tarjeta amarilla para castigar a Nacho con la expulsión. También hay que destacar como, en la segunda parte de la prórroga y justo antes de la suspensión del partido, Roberto propinó un balonazo a la grada para sacar una pelota del terreno de juego. Una acción desmedida y con agresividad que normalmente es castigada con una amarilla. Con todo, no vio ninguna.

Posteriormente, en la segunda parte de la prórroga, el árbitro suspendió el partido durante 7 minutos después de un condenable episodio de lanzamiento de pelotas al campo por parte de una parte de la grada. Eso le dio alas al árbitro para detener el partido, ir al vestuario, dar tiempo al Málaga para pensar y después reprender partido. Posteriormente a la suspensión del partido, el colegiado indicó dos minutos de tiempo añadido, no más. Pero el duelo se acabó alargando hasta el 124, cuando el Málaga marcó el gol del empate.

Finalmente, en el gol de Antoñito, el jugador acabó controlando la pelota que acabó al fondo de la red con su mano izquierda. El jugador estaba en línea y sin ningún defensor cerca, así que la visibilidad de la presa de la cámara en una repetición expuso como la pelota, presuntamente, topa con su mano izquierda antes de caer en sus pies.

A la finalización del partido, el árbitro denunció al acta arbitral unos hechos contundentes que podrían acarrear sanciones muy graves para la entidad. Unas sanciones que se podrían saber mañana, cuando normalmente el Juez Disciplinario Único publica las resoluciones.

Por otra parte, en el comunicado, el Nàstic anuncia que acudirá a la justicia ordinaria por el arbitraje de Eder Mallo y destaca que «ha recavado pruebas suficientes para demandar el colegiado, como mínimo, por negligencia» y no descartan que «en función de las investigaciones en curso, iniciar la vía penal».