Dani Vidal: «Si nos centramos puramente en el juego, somos conscientes de que el gol tarde o temprano llegará»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa al último partido de la temporada. Las granas se enfrentarán a la Málaga con la obligación de remontar el 2-1 de la ida. No estarán solos los futbolistas nastiquers, los acompañarán más de 14.000 aficionados que llenarán las gradas del Nou Estadi Costa Daurada.

Así, el club tarraconense sueña con dar la vuelta al marcador y volver al fútbol profesional cinco años después de su último descenso. El partido se disputará el sábado a partir de las 20.30 h en el coliseo grana.

¿Estáis preparados para el partido de los partidos?

«Sí, evidentemente que sí. El equipo lleva una temporada muy regular, muy fiable. Sobre todo en casa. Hemos vuelto a hacer una semana de entrenamientos espectaculares y el equipo está más que preparado para sacar el partido de mañana adelante, que es el que queremos.»

Mañana hay que salir conscientes de que se tiene que hacer el trabajo pero sin prisa para marcar el gol.

«Toda la razón. Nosotros nos tenemos que centrar puramente en el juego, en superar, en poner en dificultades al Málaga. Hemos hecho una entrada muy fuerte, como siempre hemos hecho en casa. Intentamos replicar un poco el partido que hicimos aquí en casa contra el Ceuta. Si nos centramos puramente en el juego somos conscientes de que el gol tarde o temprano llegará.»

¿Desde que eres profesional, cuántas veces te has imaginado un día como el de mañana?

«Yo creo que muchas, pero que llegue tan pronto, quizás no. La verdad es que ya lo sabéis. Entré al Nàstic cuando tenía ocho años y vivir un día como el de mañana es especial. Pero lo que sí que tengo claro es que en mi cabeza eso no tiene que estar, porque no me tiene que sacar ni un minuto ni un segundo de concentración, tengo que estar centrado en el partido. Y si todo va bien, cuando acabe el partido, ya será el momento de disfrutarlo.»

¿Cómo está Gorostidi?

Afortunadamente, esta semana ya he completado toda la semana de entrenamientos. No queríamos arriesgar el otro día, porque era una cuestión de que si dos o tres días lo dejábamos descansar, era prácticamente con toda seguridad que el partido siguiente estaría. En cambio, si arriesgabas, tenías el peligro de tener que cambiarlo en el minuto 20, que se hiciera más daño, y perderlo también el partido de vuelta.»

¿Qué plan de partido esperas del Málaga?

«Yo creo que ellos intentarán hacer el mismo partido que hicieron en la ida. Saben que si desde el inicio, seguramente, su plan cambia y empiezan a defender más atrás, seguramente los pondremos en dificultades. Ellos saben que son muchos minutos, que no pueden venir a cerrarse. Eso es lo que yo creo y otra cosa es el plan de partido que tenga su entrenador. Pero yo me espero a un Málaga muy parecido al de la ida.»

¿Como han gestionado las ganas que llegue el partido durante la semana los futbolistas?

«La verdad que fue gratamente sorprendente la reacción de los jugadores el otro día. Pero ya lo comenté también. Creo que nos quedamos todos con este sabor de boca de que en caso de haber controlado un poquito más los detalles, que son cosas que sí que hemos hecho durante todo el año, podríamos haber sacado un resultado más positivo de allí. Pero ya ha pasado. También El hecho de que entrara rápido el presidente en el vestuario, también con una actitud súper positiva, animando a la gente. Creo que al final, cada uno desde nuestros diferentes estamentos, vimos que somos capaces de poner en muchísimas dificultades el Málaga, que el partido de vuelta ya nos hemos ganado por la temporada regular, mejor clasificado, jugarlo en casa y esta oportunidad la tenemos que aprovechar.»

¿Algunos medios malagueños han intentado poner presión al árbitro, diciéndole 'casero', tienes alguna cosa que decir?

Yo me quiero centrar en el nuestro, en el juego. Yo confío plenamente en el CTA, si han designado a Eder para el partido és porque en los dos años que ha hecho a Primera RFEF, ha tenido que hacer muy buenos arbitrajes. Es evidente que todos tenemos mejores o peores días, pero vuelvo a repetir, es uno de los partidos más importantes de la liga, si lo han designado a él es porque creen que es el que más preparado está. También se juega el ascenso. Estoy seguro de que mañana se marcará un partidazo y el resto lo tendremos que hacer los dos equipos.»

¿Te gustaría que desde el calentamiento esté el estadio ya lleno?

«Sí, a mí me gustaría que cuando los chicos salieran a calentar, el campo si no puede estar al 100% lleno, puede estar al 70-80% mejor. Al final por un tema también de logística, que la gente no se espere a última hora, que cada uno se pueda acomodar bien. Pero es evidente que el calentamiento para los jugadores con el estadio lleno, ya empezará a empujar la afición. Seguro que lo harán como el día de Ceuta. Y nos ayudarán a que este 1-0 empiecen a ponerlo ellos.»

¿Te reconforta que al final, todo se resume en una victoria en casa, cosa que ya habéis hecho muchas veces esta temporada?

«Sí, yo al final me lo tomo como la jornada 42 de Liga de una liga regular donde llegas a la última jornada con un partido en casa dependiendo de ti mismo. Me lo tomo así. Si nosotros ganamos, conseguimos el objetivo. Por lo tanto, estoy, sabiendo las dificultades que tiene el rival, pero plenamente convencido de que estamos preparados para sacarlo adelante. »

¿El partido puede ser largo, puede haber muchos partidos en el mismo partido, como gestionas emocionalmente a todos los jugadores?

«Yo creo que se tienen que centrar al inicio del partido a cada acción de juego. Pasarán muchas cosas durante el partido. Tenemos que estar concentrados en cada tramo. Puede haber mil situaciones y mil fases diferentes. Y las tenemos que saber competir, las tenemos que saber llevar. La semana ha sido como el resto de semanas, intentando exprimir al máximo cada entrenamiento, aprovechar cada momento, cada tarea para cuidar los detalles. Y ahora, bien, lo que hemos dicho. Que descansen, esta tarde nos concentremos. Que disfruten de cada momento, porque eso pasa muy rápido. Y mañana que saquen toda la energía y la ilusión del mundo por competir el partido y hacer un buen trabajo, entonces seguro que todo irá bien.»

¿Cómo pasarás el sábado con la espera para la final?

«Pues mira, me pondré el despertador a las siete menos cuarto de la mañana, me calzaré las bambas como hago cada día y saldré a correr. Y a partir de allí, llevaremos una dinámica del sábado normal en el hotel, con tus activaciones, tu hora de comida, tu hora de descansar. Y no te puedo decir nada más. Yo, al menos en mi cabeza, es lo que tengo.»

Has hablado ahora de estos pequeños detalles, ¿óomo de importante será el Nou Estadi para que estos detalles caigan del lado grana y como lo has trabajado?

«Estoy tranquilo porque, sobre todo porque nosotros durante todo el año hemos sido capaces de controlar estos pequeños detalles y estas pequeñas situaciones. El Nou Estadi tendrá un papel clave. Igual que el otro día la Rosaleda empujó mucho al equipo y estoy seguro de que mañana la gente tiene muchísimas ganas. Ya veo durante la semana también a muchos aficionados acercándose a los entrenamientos, esperando los jugadores que salgan de ducharse. Todos tenemos una gran voluntad que mañana vaya bien y yo soy de los que piensan que el campo tiene que tener cosas positivas. Hemos trabajado muy bien. El fútbol nos debe una de hace dos temporadas y yo estoy seguro de que mañana nos sacaremos esta espinita y todo saldrá bien.»

Un detalle. Has hablado mucho de las expectativas, que espero que todos estén centrados. ¿Sabes que a nivel de club y ciudad ya se ha hablado de una posible hora y lugar de celebración?

«Sí. Durante toda la temporada el equipo siempre se ha centrado. Hemos trabajado mucho en el día a día. Ya lo he comentado alguna vez. No centrarse en el objetivo ni en la meta, sino centrarse en el camino e intentar disfrutar de este camino. Creo que eso son cosas normales. Tanto nosotros como club como el Málaga, seguro que todos tenemos una posible celebración preparada. Creo que eso es evidente. No puedes después ir a toda prisa, pero eso pasa en este partido, pasará en el partido del Córdoba-Barça y creo que es un hecho que todos los clubs lo hacen. Pero bien, el hecho de que haya salido quizás ha hecho que se le haya dado una pizca más de importancia de lo que tiene. Pero los jugadores están plenamente concentrados y yo no he escuchado a nadie hablar de ninguna celebración, sino que quizás le habría caído una torta.»

¿El fútbol le debe una al Nàstic?

«El fútbol tiene estas cosas, pasan momentos malos. Ahora hace dos años nos quedamos a tan sólo un partido de conseguir el objetivo. Es una categoría muy complicada por estructuras como la nuestra. El club ha trabajado mucho estos dos años para volver a tener una segunda final en tres temporadas. Supongo que es señal que se hacen muchas cosas bien. Hace dos años no pudimos conseguirlo. Esperamos que el resultado mañana sea más diferente y que volvamos al club a la categoría que merece.»

Te puede interesar: