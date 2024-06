Dani Vidal: «La remontada empezó el sábado pasado y lo culminaremos con los nuestros»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo vive la semana del último partido de la temporada?

Es el último partido, en el que nos lo jugamos todo, pero, como he ido diciendo las últimas semanas, lo afrontamos como uno más. Estoy satisfecho de cómo ha ido el año. Hemos sido un equipo muy regular y competitivo y, de esta manera, intentamos seguir las mismas rutinas del día a día. No tenemos que tocar nada, simplemente preparar el duelo como el resto de esta temporada. Empezar a hacer cosas nuevas creo que sería un error por nuestra parte».

Al final, el objetivo de subir a Segunda División se resume en una victoria en casa.

«Sí, sólo tenemos que volver a hacer lo que hemos realizado prácticamente siempre en casa, ganar. Sabemos que tendremos el apoyo de la afición con nosotros y tanto el equipo como el cuerpo técnico está convencido de que haremos un buen partido y pondremos en dificultades al rival. Todo el mundo está poniendo de su parte, afición, jugadores y club. Noto un optimismo importante y entre todos lo conseguiremos».

¿Qué es lo que primero pensó después de que el árbitro silbara el final a la Rosaleda?

«Tuve unas sensaciones un poco contrapuestas. Primero, porque creo que si hubiéramos cuidado un poco mejor los detalles, habríamos conseguido un mejor resultado. Por otra parte, sabemos que somos capaces de controlar estos detalles, y más si jugamos en casa. Con los nuestros siempre subimos nivel. Así que estaremos cerca de ganar el partido si lo conseguimos».

¿Qué conclusiones extrae del partido días después?

«Creo que el equipo respondió muy bien. Prácticamente, no nos afectó al ambiente del estadio, pero nos marchamos con el sabor amargo porque sus goles llegan a través de detalles muy controlables. Los chicos lo sabemos, hemos hecho autocrítica esta semana y hemos trabajado para corregir los errores. Estoy seguro de que este sábado no se volverán a repetir».

¿Es el partido de vuelta contra el Ceuta el mejor ejemplo a seguir para este sábado?

Podría ser. Al final, independientemente que contra el Ceuta el empate nos era suficiente para pasar de ronda, salimos a ganar. Ahora, vamos con el mismo pensamiento porque es lo que necesitamos. Estoy seguro de que la gente nos ayudará y la entrada al partido será buena. Todo se resume al hecho de que nos tenemos que imponer en el verde El Málaga tendrá sus momentos de protagonismo, como pasó contra el Ceuta, pero estamos preparados».

¿Qué espera del partido del sábado?

«Espero un Nàstic reconocible en casa. Espero un equipo atrevido, que compita con ilusión, que sea agresivo en todas sus acciones, tan atacante como defendiendo, y que ponga en máximas dificultades a su rival. Es lo que hemos hecho durante toda la temporada y, si lo repetimos, aguantaremos lo que haga falta, sean posibles prórrogas o momentos de dificultad».

¿Cómo se imagina el ambiente que habrá en el estadio?

«Estará lleno hasta la bandera. Los dos días más fuertes de esta temporada fueron contra el Deportivo y contra el Ceuta, a pesar de que el ambiente del duelo contra el Ceuta fue superior porque ya se respiraba la ilusión y la tensión. Será difícil de superar».

Es su segunda final por el ascenso, aunque esta la podrá jugar en casa.

«Sí, en tres años en Primera Federación hemos llegado a dos finales para subir, pero el ambiente será incomparable a la de hace dos años. Primero, por el hecho de poder jugar en casa y, sobre todo, porque este año hemos generado un vínculo entre afición, equipo y club en el cual todos remamos en la misma dirección. Me enganchado a las nuevas generaciones en el Nàstic y creo que todo el mundo que venga al estadio sabe que será un día para la historia».

Hay una frase que dice «viaje antes que destino». ¿Con un partido por disputar, piensa en lo que ha vivido esta temporada?

«Siempre hemos dicho que nos tenemos que enfocar en el camino y no en la meta, porque si te obsesionas con el final acabas cargando muchas responsabilidades innecesarias y pierdes más tiempo en cosas que no puedes controlar. Hemos vivido muchas experiencias durante la temporada y hemos respondido siempre bien. El premio es poder jugarnos el destino en casa delante de nuestra gente y dependiendo de nosotros mismos».

Desde empezar líderes a vivir momentos de dificultades y la euforia en la victoria en casa contra el Tarazona al 98’. ¿Tiene presentes estos recuerdos?

«Sí, por descontado. Para que un equipo llegue donde estamos ahora, siempre tiene que tener este punto de acierto y de fortuna. Estamos aquí porque nos lo merecemos, así lo dice la clasificación, la regularidad y el juego del equipo, pero también por aquellos días señalados en los cuales tuvimos fortuna. Espero que el sábado también la tengamos de nuestra parte».

¿Alcanzar el ascenso el sábado puede cerrar la herida hecha en Vigo hace dos temporadas?

«Recuerdo mucho aquel día, recuerdo jugadores y afición llorando y de la paliza que significó para los nastiquers los desplazamientos en bus los dos fines de semana. Sería una liberación muy grande poder dar una alegría a aquella gente que sufrió tanto allí con nosotros. Espero de verdad que todos los que partimos aquel día tengamos una alegría el sábado. También para los compañeros que ya no están en el equipo, pero que todavía tenemos contacto. Por ejemplo, el otro día hablé con Robert Simón y nos envió mensajes de ánimo. Creo que la herida de Vigo la recordaremos durante muchos años, pero un ascenso el sábado nos ayudará a dejarla en segundo plano».

¿Ha recibido algún mensaje también de Raül Agné después de llegar donde estuvisteis hace dos años?

«Sí. He mantenido contacto con Raül Agné y está deseando que podamos subir de categoría. También me gustaría hacerlo por él, porque participó en todo lo que se ha generado hasta ahora. Tuve una suerte espectacular de poder trabajar y aprender con él. Sobre todo, porque he ganado a un amigo. Hemos mantenido contacto desde que se marchó. Es una de aquellas personas que quizás no necesitas hablar cada dos días o cada semana, pero sí una vez al mes. De hecho, no hace tanto que nos vimos. Es una gran persona que he tenido el placer de conocer y un gran amigo».

¿En qué ha cambiado Dani Vidal de Vigo al de ahora?

«En muchas cosas. El día que mire atrás y esté estancado sin cambiar ni aprender dejaré de entrenar. Desde entonces he vivido muchas experiencias, muchas dinámicas en el primer equipo, cambios en el cargo, cambios en los compañeros y empezar una temporada nueva como entrenador del primer equipo. He intentado aprender tanto de los buenos momentos como de los malos, porque las dos experiencias son importantes. Con todo, creo que sigo siendo la misma persona, pero con más recursos al banquillo. Espero de verdad que dentro de dos años pueda contestar de nuevo esta pregunta».

El sábado supone también el fin del primer proyecto al banquillo. Estuvo muy implicado en la formación de la plantilla en verano.

«Cuando llegué al banquillo no fue una situación extraña, porque tengo experiencia cogiendo equipos a mitad de la temporada tanto al fútbol base como en el filial, pero no es lo mismo. Mi implicación fue máxima. Creo que el éxito de una temporada recae al 70% en el trabajo hecho en el mercado de verano y creo que pudimos hacer un buen trabajo de la mano de la dirección deportiva para confeccionar una plantilla a mi gusto».

¿Cuántas veces ha pensado en el partido del sábado y lo que supone?

«Esta semana muchas, pero intento borrar este pensamiento cada vez que pasa por mi cap. Intento centrarme en el día a día, porque no quiero arrepentirme en un futuro de no haber preparado bien el partido del sábado para estar demasiado obsesionado».

¿Cómo llegan los jugadores?

«La verdad es que muy bien. Me sorprendió gratamente su reacción después del partido. También ayudó a la entrada del presidente en el vestuario, que fue digna de un líder, porque nos animó con un convencimiento enorme que eso lo podíamos remontar en casa. Pienso que el remontamiento empezó, justamente, aquel mismo sábado y la culminaremos este».

¿Qué mensaje envías a los nastiquers que el sábado llenarán el Nou Estadi?

«Que se tomen una píldora antes de venir para estar relajado [río]. Será un partido de mucha tensión y de muchas revoluciones, pero estamos convencidos de que irá bien. Si la afición genera un ambiente que espolee al equipo, para nosotros será más fácil. Nos dejaremos la vida en el campo para alcanzar una alegría y un ascenso».

¿Tiene algún ritual o superstición a seguir antes de los partidos?

«La verdad es que no, el sábado intentaré seguir la rutina diaria: levantarme pronto las seis y media para ir a correr y estar con la familia».

¿Y sobre el césped, más botellas de agua o menos?

«En función del calor [río]. Soy una persona que bebe mucha agua y en los partidos importantes todavía más para liberar tensión. Eso sí, no pienso chutar ninguna botella».

El Nàstic abrirá el Nou Estadi dos horas antes del partido Les puertas del Nou Estadi Costa Daurada abrirán dos horas antes para facilitar la entrada de los aficionados al recinto. Se espera una asistencia de récord y, por este motivo, el presidente Josep Maria Andreu pidió a través Tarragona Ràdio «paciencia y tranquilidad» a los aficionados para afrontar las posibles colas. A las 19 h se hará el recibimiento del autobús de los jugadores en el exterior del Nou Estadi Costa Daurada y el partido se iniciará a las 20.30 horas.

