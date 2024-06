Gorka Santamaría: «Les cosas bonitas se consiguen entre afición, jugadores y ciudad»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué recuerdo tiene de la batalla en Ceuta del domingo??

«Me encontré lo que pensaba. El año pasado lo viví dos veces y sabía que sería un ambiente muy hostil. Traté de transmitir eso a la plantilla y estuvimos preparados. Tienen una afición que aprieta mucho y un equipo que te somete en su estadio. Fue complicado, pero les plantamos cara y nos llevamos un buen resultado a Tarragona».

El Nàstic demostró una nueva virtud levantando el resultado en dos ocasiones.

«Arrancamos bien, y tuvimos el primer gol de cara pronto, pero fueron ellos quien marcaron antes del minuto 10 y eso los hizo crecer. Nosotros no estamos acostumbrados a vernos por detrás en el marcador pero nos rehicimos bien y dimos la cara. Cuando mejor estábamos nos hicieron el segundo con un centro lateral cuando, normalmente, estas situaciones las tenemos controladas. Incluso, el Ceuta tuvo el 3-1, pero no lo consiguieron y, sumado a la expulsión, pudimos aprovechar sus errores para empatar el duelo».

¿Cómo se prepara la semana con la vuelta en el horizonte?

«Como lo que es, una semana en la que tenemos la temporada en juego, pero se vive como una más y con la misma ilusión que el resto. Lo que nos ha traído hasta aquí es el trabajo y no lo cambiaremos ahora».

Se espera una buena entrada el domingo. ¿Es un aliciente más para el equipo?

«Sí. Tenemos a Tarragona con nosotros y queremos devolver el afecto que nos han dado durante esta temporada. Quería agradecer especialmente a los valientes que se desplazaron a Ceuta, sentimos su calor».

El Parque Francolí vibró con el Nàstic con la pantalla gigante. ¿Cuando estabais en Ceuta estuvisteis atentos a lo que se vivía en Tarragona??

«Sí. Las cosas bonitas se consiguen entre afición, jugadores y ciudad. Cuando nos enseñaron las imágenes de la pantalla y de todo el mundo celebrando el gol del empate con emoción fue una locura. Nuestro objetivo es que eso se repita más veces y, ojalá, que podamos conseguir el premio gordo con el ascenso a Segunda División».

¿Cómo se encuentra a nivel personal?

«Con mucha confianza. Estoy trabajando muy bien, aunque es verdad que estoy disfrutando de menos minutos de los que me gustaría. Tengo la confianza en que puedo dar alguna cosa importante al equipo y a toda la gente que me ha dado apoyo. Me esfuerzo mucho porque, al final, mi futuro y el de mi familia depende de eso. Soy un jugador que, si tiene minutos, es capaz de generar ocasiones y, por eso, cada vez que salgo al verde intento dar mi máximo nivel».

Esta temporada todavía no se ha podido estrenar. ¿En el momento de los partidos decisivos, alcanzarlo ahora es más clave?

«Si al principio de la temporada me dicen que tengo que jugar los minutos que estoy jugando y conseguir el gol del ascenso, pues seguramente lo firmaría yo y todos los delanteros. Me habría gustado que la temporada se hubiera dado de otra manera, pero ha sido así y ya está. Ahora, está en mis manos que, en los minutos que pueda tener, cambie la trayectoria y conseguir el gol».

El último ascenso del Nàstic fue en 2015, lo mismo que el suyo. ¿Qué recuerda de aquel ‘play-off’ con el Bilbao Athletic?

«Fue durísimo. Lo recuerdo como el más especial de mi vida, jugando por el ascenso en San Mamés con más de treinta mil personas, ganando 2-0 y marcando el doblete. Tengo las ganas y la ilusión de repetir esta sensación».

También, como el Nàstic en Vigo, sufrió un ascenso frustrado con el Badajoz contra el Amorebieta.

«Sí. Siempre he dicho que el fútbol te da una alegría y cien golpes de bastón. Por desgracia, aquel año, cuando parecía que estaba todo encauzado, nos caímos. Jugábamos contra el Amorebieta en nuestro estadio y fue entonces cuando perdimos el primero y último partido de la temporada en casa, ante toda nuestra afición. Eso me hizo aprender que, aunque tenemos esta ventaja ahora, he dicho a los compañeros que no podemos salir a especular. Aunque el empate nos valga, si salimos pensando con el empate, acabaremos perdiendo. Tenemos que salir a ganar, con el mismo espíritu que hemos tenido todo el año, no podemos especular».

Dos ascensos el mismo año y dos frustraciones. ¿El fútbol le debe una alegría tanto al Nàstic como a Gorka Santamaría?

«No soy supersticioso, pero la verdad es que el fútbol nos debe unas cuantas alegrías. Hace mucho tiempo que los dos lo esperamos y confío plenamente en que este año llegarán».

El Nàstic y Gorka Santamaría comparten el último ascenso El Nàstic y Gorka Santamaría , por separado, han vivido caminos similares. El último ascenso del delantero vasco fue el 2015. De hecho, cuando el Nàstic superaba por 3-1 al Huesca con un rochazo para subir a Segunda, Santamaría marcó un doblete para facilitar un ascenso que, al final, el Bilbao Athletic consiguió. Además, también tiene un intento frustrado. Un año antes del Nàstic en Vigo, Santamaría , entonces con el Badajoz, perdió el duelo decisivo contra el Amorebieta .

