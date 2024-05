Dani Vidal: «El Barça se expone mucho con pelota y asume riesgos y nosotros tenemos que ser descarados»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la trigésimaséptima jornada de campeonato en Primera Federación, la penúltima de la temporada regular de la competición.

Después de sumar tres puntos importantes al Nou Estadi ante el Logroñés (2-1), las granas afrontan un partido clave para conseguir asaltar la segunda posición de la clasificación, que da beneficios de cara al Play-Off de ascenso, ante el Barça Atlètic. Cerca de un millar de aficionados nastiquers acompañarán el equipo al estadio Johan Cruyff donde se disputará el partido este sábado a partir de las 19 horas.

¿Cómo han ido los preparativos? ¿El partido más importante de la temporada?

Seguimos en la misma tónica de todo el año. La semana ha sido muy buena, contentos por la victoria del otro día y los resultados que se dieron que nos aseguraron una plaza al Play-Off. Estamos muy contentos, mañana será un partido exigente, muy importante, y hay muchas garantías que mañana vamos a dar una buena versión.

¿Un partido muy importante que llega en una enfermería vacía?

Totalmente vacía, sí. Es una maravilla encarar a un partido así con la enfermería vacía. Es evidente que, sobre todo, los jugadores que llevan más minutos, a estas alturas de la temporada, todos tienen alguna molestia, pero eso es normal en el fútbol profesional, que después de 36-37 jornadas, al final tengas alguna molestia, pero la verdad es que estoy muy contento de poder disponer de toda la plantilla.

La semana pasada se confirmó en la plaza de primer lugar, después prácticamente estar buena parte de la Liga regular en los puestos de Honor. ¿Se ha hecho un poco de justicia a lo que ha hecho durante toda la liga el equipo?

Al final, me parece que de las 36 jornadas que llevamos, hemos estado 30 dentro del play-off, si no me equivoco. Entonces, creo que lo más normal o el más adecuado era eso, que cerráramos cuanto antes mejor y continuar a por el siguiente objetivo.

La marea grana no tiene límite y supera todos los números. ¿Te está sorprendiendo o realmente sigue la tónica del equipo y, por lo tanto, en este punto de la temporada, es lógico que vayan tanta gente fuera, en un partido tan crucial?

Bien, puedo decir que sí, que es, entre comillas, el normal, pero el normal porque yo conozco esta afición. Al final, mirando el calendario, una cosa que lo teníamos marcado, sobre todo los jugadores a largo plazo no nos gusta hablar, pero dentro del cuerpo técnico sí que lo habíamos comentado, que si nosotros hacíamos las cosas bien, el último mes tendríamos el apoyo de la gente de Tarragona, de la gente del Nàstic, porque sabemos cómo es, sabemos cómo es nuestra afición.

Nos habría gustado que tuvieran más entradas, pero la verdad es que es una barbaridad que en los dos primeros días ya se agotaran todas y la verdad es que estoy muy contento porque este final de competición, de luchar por el objetivo, lo tenemos que hacer todos juntos.

Es tu partido 50 como entrenador del Nàstic...

Sí, muy contento, la verdad es que el 50 de Liga, con el de Copa y el de mañana ya será el 51. Creo que en un tiempo lo valoraré un poco más, ahora estoy centrado en el día a día, y estoy muy contento de poder estar en donde quiero estar, y la verdad es que con todos los demás desde la grada- donde vivirá el partido porque está sancionado- intentaré estar tranquilo, pero estoy seguro de qué disfrutaré de mi equipo.

¿Esperas un partido similar al del Celta Fortuna?

Sí, has hecho un resumen perfecto, porque aparte de ser dos filiales, son dos filiales con una calidad individual muy alta, un nivel técnico muy alto, además a nivel de juego, sobre todo en el aspecto ofensivo, también replican un poco el mismo sistema, porque aunque partan de este 4-3-3, en ataque, casi siempre el lateral derecho juega por dentro, haciendo un cuadrado y se parece en muchas cosas al Celta, entonces nos exigirá eso, a nivel defensivo estar muy bien, muy juntos, a nivel individual ser fuertes a nivel de duelos, y con pelota intentar tener la pelota el máximo tiempo posible, sabiendo que con estos equipos es difícil, pero sobre todo intentar aprovechar estos ataques rápidos que a nosotros también se nos dan muy bien.

¿Es una dificultad añadida jugar contra un equipo a que sale tan bien de la presión para este Nàstic al cual le gusta mucho presionar alto?

Sí, es evidente que la presión, el trabajo de bloque a nivel de defensa tiene que estar muy coordinado, hemos estado trabajando a nivel de velocidad muy alta, creo que es un muy buen partido, tiene un muy buen escenario para que se vea esta fase defensiva que tiene el Nàstic, que es muy buena.

¿Es como un partido de Play-Off adelantado?

Sí, podría ser, al final las matemáticas dicen que los dos jugaremos Play-Offs, nos estamos jugando en una segunda posición que es una cosa importante. En un buen escenario, un buen ambiente de fútbol y puede ser una buena prueba para nosotros.

¿Crees que puede afectar al partido lo que está pasando en el entorno Barça?

Si te digo la verdad, me he enterado de lo del Barça esta mañana, porque lo han comentado haciendo el café a los compañeros del cuerpo técnico, no me había enterado porque fui a dormir pronto porque madrugamos mucho, pero, al final, por mucho que se pueda distorsionar una pizca este ambiente, estoy seguro de que ellos estarán centrados en el partido de mañana.

¿Crees que los arbitros tendrían que tener un poco más de mano izquierda con los entrenadores?

Sí, mira, me gustaría hacer una pequeña reflexión, incluso tengo que agradecer la actitud del árbitro al final del partido, me dijo que le sabía muy mal el tema de la expulsión, que es evidente que es culpa mía porque el reglamento lo pone, si das una patada o una botella de agua y entra en el campo, es roja, si esta botella hubiera quedado fuera del campo, habría sido tarjeta amarilla.

Y me dijo que, bien, que para él, me ha pitado diferentes veces y que soy un entrenador que se comporta muy bien en el banquillo, que no replica, que intenta controlar su banquillo, y que le sabía mal eso.

Me gustaría pedirlos, igual que yo creo que me comporto así, porque tengo la empatía para ponerme en el lugar del árbitro, que muchas veces ellos intenten ponerse en el lugar del entrenador, que es evidente que si una cosa se pone en el reglamento se tiene que aplicar, pero sí que creo que hay muchas otras situaciones, por ejemplo, y hablo de manera particular, que si vinieran a hablar conmigo seguramente tendría un comportamiento, una respuesta mucho más buena, que no venir allí y mostrar la tarjeta roja, porque al final es evidente que es nuestro trabajo, es el pan de nuestras familias, y a ti te gusta tu trabajo y hacerlo en plenas condiciones, estando en el banquillo.

¿Por dónde se le puede hacer daño a este Barça?

No descubriré demasiada cosa, pero un equipo que se expone tanto con la pelota y que es muy atrevido y que asume riesgos, hay que aprovechar las situaciones, ser fuertes. A nivel individual, a nivel de duelos, a nivel defensivo, es importante que estemos bien, pero también a nivel ofensivo, hoy lo hemos dicho, nosotros también tenemos jugadores de calidad, tenemos que ser descarados en las situaciones que tengamos para encarar, sobre todo al rival lo tenemos que hacer y mostrar esta agresividad que nos caracteriza a nivel defensivo, que también se aplique en la faceta ofensiva, y ser nosotros. Si podemos atacar rápido, atacar rápido, si el rival se repliega pues intentar tener un buen juego, estar bien posicionados, para tener buenas líneas de pase, estar bien organizados por si perdemos, intentar dar nuestra mejor versión en todos los aspectos del juego.

¿Estás pendiente del otro grupo?

Mira, seré sincero, yo no, a nivel particular, pero para eso tenemos un cuerpo técnico extenso, y sí que hay una persona que desde hace 15 días ya está mirando partidos de los equipos que están en el Play-Off rival, para intentar que cuando nos toque, pues intentar tener mucha información de todos, y que no nos coja a toda prisa.

¿Cuánto de importante crees que es acabar en segunda posición?

Es evidente que es importante. Ni subiremos a Segunda por ser segundos, ni no lo haremos por no serlo. Pero sí que ser segundo, pues tiene factor campo con las vueltas en casa y sobre todo el hecho que si la eliminatoria queda a empate, está empatada, quedan 10-15 minutos de partido, y quizás hay un equipo que tiene que ir por el gol sí o sí, el otro le sirve el resultado, y la verdad es que intentamos eso. Nosotros hemos trabajado muy bien durante la semana, tenemos muchas ilusiones de mañana llevarnos los tres puntos de allí, porque sabemos que es importante, nos da muchas ventajas, pero también tenemos la cabeza fría, que si mañana ganamos no estará todo hecho, y si no os consiguiera ganar, tampoco estaría todo perdido.

Te puede interesar: