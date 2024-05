Godoy y Jardí ponen la directa (2-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Alan Godoy y Jaume Jardí lideran el Nàstic y ponen el equipo a un paso del play-off. Si la Cultural no gana el domingo contra el Teruel en casa, el Nàstic será equipo de fase de ascenso matemáticamente. Los grana condenó al descenso al SD Logroñés con dos golazos de unos muy activos Godoy y Jaume Jardí en un partido menos cómodo de lo que parecía.

El partido ha empezado con la electricidad que se necesitaba. El Nou Estadi Costa Daurada presentaba una buena imagen en la gradería con una buena asistencia de unos nastiquers que no querían perderse la oportunidad de oro de asegurar el play-off en casa. El Nàstic respondió y fue el protagonista en los primeros minutos.

David Concha, titular, mareó la defensa del SD Logroñés por la banda y la primera ocasión de gol no tardó al llegar. Jaume Jardí remató desde la frontal para cerrar un contraataque, pero la definición no fue buena y la pelota salió por encima de la portería grana. El asedio en la portería del Logroñés era constante. Poco después, Alan Godoy probó una centrada-chute que se envenenó y acabó estrellándose en el travesaño. El delantero canario tomó todo el protagonismo del ataque grana. Estaba activo en la presión y también en los remates. El travesaño fue el primer aviso y, poco después, se va qeudar a un milímetro de soltar una centrada a espaldas de los defensores.

El Nàstic vivía en el área rival, y eso se tradujo al final con un defensor tirando al suelo a Pablo Fernández agarrándole de la camiseta. El árbitro, naturalmente, no silbó penalti. Hace más de un año que el Nàstic no recibe ninguno y este no iba a ser el primero. Pasado el primer cuarto de hora, las revoluciones empezaron a bajar. La energía de los primeros minutos se perdió y el SD Logroñés empezó a ser más protagonista. Eso dejó un Nàstic más a la expectativa y no tan ambicioso en ataque.

El medio del campo, formado por Óscar Sanz y Ander Gorostidi empezó a sufrir para controlar las pasadas internas del Logroñés. Este no fue el día de Óscar Sanz y el Nàstic lo sufrió. Les revoluciones no paraban de bajar y, poco a poco, el partido se ponía de un color parecido al duelo contra el Sabadell. A pesar de eso, Alan Godoy apareció para romper esta dinámica. Jaume Jardí consiguió filtrar una pasada en largo hacia el delantero canario. Este ganó en velocidad a sus defensores y tuvo tiempo para driblar, buscar el espacio donde el portero no llegaría y rematar a gol. Todo un golazo.

En medio del campo empezó a brillar Gorostidi y el vasco fue el protagonista de la siguiente acción de peligro. Después de triangular con Pablo y Joan Oriol en un servicio de lado, Gorostidi puso el gol en bandeja en Godoy haciendo un sombrero a los defensores. El canario definió igual de bien, con un nuevo sombrero al portero, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. En defensa, el Nàstic funcionaba como un reloj. Pol Domingo detuvo un contraataque ganando en velocidad en Manny para evitar uno mano a mano peligroso.

Con todo, el Nàstic seguía sufriendo en medio del campo y, en el tiempo añadido, provocó una falta peligrosa. El SD Logroñés, limitado en ataque, aprovechó la oportunidad. La falta fue al vértice del área, donde un jugador del SD Logroñés la peinó hacia el punto de penalti. Allí Trigueros, en un intento por rehusarla, dejó muerto el esférico a la frontal y Ezkurdia marcó el empate a placer. En una acción sencilla, el SD Logroñés empató justo antes del descanso para desbaratar todo el trabajo hecho por el Nàstic. La desesperación grana fue evidente Dani Vidal que, enfurecido, recibió una tarjeta roja directa que lo hará perderse lo que queda de temporada regular.

A la recuperación, el Nàstic volvió al trabajo y, en la primera posesión, forzó una falta en la frontal del área. En ausencia de Andy Escudero y Mula, el remat fue por Jaume Jardí y este cumplió con creces. El reusense superó toda la barrera con un remate con el pie izquierdo y también venció al portero para poner el 2-1 con un nuevo golazo.

El Nàstic hizo un pasito adelante e, incluso, Godoy probó suerte con uno remate acrobático que se marchó fregando el palo derecho de la portería del SD Logroñés. El conjunto de la Rioja, sin embargo, no se mostró nada dócil. El marcador los sentenciaba al descenso, así que mostraron las muelas en ataque, pero sin concretar en la portería de Alberto Varo. Pol Domingo, Dufur y Trigueros mantuvieron una línea segura que no supieron sobrepasar.

En ataque, sin los goleadores Jardí y Godoy, Álex Mula cogió el protagonismo. Con todo, la definición del extremo no fue la más acertada.

El marcador se mantuvo y el Nàstic hizo su trabajo. Ahora, toca esperar al partido del domingo de la Cultural Leonesa. Si no ganan, el Nàstic será, matemáticamente, equipo de play-off.