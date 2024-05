Unai Dufur: «Hemos conseguido el ‘play-off’, pero eso no implica que ahora nos relajemos»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El play-off ya está conseguido matemáticamente. ¿El vestuario se saca un peso de encima?

«Un poco sí. Se saca un punto de presión, pero eso no quiere decir que ahora nos tengamos que relajar ni mucho menos. Nuestro objetivo es llegar al play-off en segunda posición, así que nos quedan dos partidos importantísimos. Son dos finales y la primera es este sábado contra el Barça Atlético».

¿Ahora que ya se tiene el play-off asegurado, desde el vestuario se mira de reojo al otro grupo para analizar posibles rivales?

«A mí me gusta mucho el fútbol y eso hace que vea muchos partidos del otro grupo. Sabemos los equipos que ahora luchan por entrar al play-off, pero todavía es demasiado pronto para hacer cálculos, porque no sabremos qué equipo nos tocará hasta la última jornada, porque ahora mismo podemos quedar desde según en quintos».

La segunda posición depende de ganar al Barça Atlètic el sábado.

«Sí, todo apunta que el ganador de este duelo será el que quede como subcampeón. Nosotros los empataríamos en puntos, pero les ganaríamos en el gol average así que nos pondríamos por delante y acabaríamos la temporada dependiendo de nosotros mismos contra el Rayo Majahonda en el Nou Estadi Costa Daurada».

El ambiente de final se hace más evidente con la Marea Grana. Se prevé un gran desplazamiento de la afición para animar en el equipo a Johan Cryuff.

«La afición ha sido con nosotros durante toda la temporada y eso se nota. Hemos tenido la suerte de tener los desplazamientos más cortos en los últimos partidos de la temporada y eso se notó en Sabadell y se notará contra el Barça Atlètic. Movilizar a tanta gente durante toda la temporada es todo un premio para nosotros y sé que el apoyo de los aficionados también será clave».

¿Después de acumular dos titularidades de forma consecutiva contra el Sabadell y el SD Logroñés, como se siente a nivel personal?

«La verdad es que muy bien. Hacía mucho tiempo que no jugaba de titular y lo estoy disfrutando. La realidad es que, aunque cada día entrenas al máximo y te sientes bien de nivel, el hecho de no poder jugar tanto como te gustaría empieza a disminuir un poco mentalmente y te hace sentir que quizás no vales tanto como crees. Estos partidos me han llenado las pilas al máximo de nuevo y han servido para coger buenas sensaciones».

La posición de central tiene sus particularidades. Entre estas hay la de salir siempre a la foto cuando hay un error que acaba en gol. ¿Cómo se siente después del duelo contra la Cultural Leonesa?

«Al final, los centrales y los porteros estamos siempre en el centro de las miradas para las cosas buenas y para las malas. Cualquier paso en falso o cualquier error de posicionamiento puede acabar en gol, y eso también te puede acabar desestabilizando. No hice un buen partido contra la Cultural Leonesa, así que me esforcé al máximo por mejorar. Creo que, contra el Sabadell y contra el SD Logroñés conseguí mostrar el nivel que yo quería».

Este año, la posición de central está muy competida con Nacho González y Pablo Trigueros. ¿Cómo vive la competencia?

«El equipo ha tenido muy buena suerte y yo un poco de mala suerte porque es más difícil entrar. Dejando las bromas de lado, tanto Nacho como Trigueros están en un nivel altísimo y creo que el hecho de que yo los quiera superar en cada entrenamiento es beneficioso para ellos y para mí. Nos exigimos mucho los unos en los otros. No te puedes distraer en ningún entrenamiento porque siempre hay un compañero preparado para coger la oportunidad cuando aparece. Al final, lo más importante es eso, estar al máximo nivel cuando el míster te necesita, porque siempre puede haber lesiones o sanciones».

¿Qué tiene este Nàstic para ser el mejor equipo de la categoría defensivamente?

«Pues el hecho de haber trabajado en una buena línea desde julio. Somos un equipo con un compromiso muy alto en nuestra forma de jugar. Eso es así desde el delantero hasta el portero. Presionamos mucho, tal como nos exige el técnico y esta es un trabajo diferencial que también ayuda a tener un bloque defensivo más sólido. En definitiva, el hecho de ser los menos goleados es la consecuencia de muchos aciertos, no sólo es la tarea de la defensa y el portero».

Esta defensa se pondrá a prueba contra el Barça Atlètic, uno de los equipos más goleadores de la categoría. ¿Espera un duelo similar al del Celta Fortuna?

«Sí, es un equipo de gente joven con mucha velocidad. Tienen un nivel técnico muy alto y, al final, no deja de ser el Barça, tienen son jugadores con un gran potencial. Nos exigirán mucho en defensa, sobre todo por su gran movilidad en ataque. Tendremos que ir con cuidado a la hora de presionar para que no nos desestabilicen y encuentren agujeros para dónde hacernos daño».

Si una cosa ha mostrado el Nàstic esta temporada es una mejor versión cuando juega con grandes equipos.

«Sí, esta temporada, cuando nos hemos encontrado en equipos que nos juegan de tú a tú, hemos jugado mucho mejor que contra los de la parte baja. Con todo, no nos podemos confiar, los tenemos que exigir al máximo y llevar el partido a nuestro terreno. No los tenemos que dejar estar cómodos en ningún momento».

¿En este tramo de la temporada es más importante el resultado que las buenas sensaciones a nivel de juego?

«Ahora mismo las dos cosas son importantes. Si ganamos podemos quedar segundos y entrar al play-off en esta posición y eso no tiene nada que ver al entrar quinto. También es importante llegar en buena dinámica, porque el hecho de arrastrar buenos resultados y buenas sensaciones hace que estés más enchufado y el trabajo del día a día es más ameno».

En cada partido y en cada entrenamiento se nota que la unión en el vestuario es muy grande. ¿Eso es un aspecto a tener en cuenta?

«Sí. Se nota desde la primera semana de pretemporada. Hemos formado un grupo humano muy bueno. Somos una familia, hay muy buen ambiente y eso nos ha ayudado también durante la temporada».

Fue uno de los primeros jugadores al llegar al Nàstic durante el mercado de verano. ¿Esperaba entonces haber completado el primer objetivo del play-off a dos jornadas de acabar la liga?

«Llegué a Tarragona sabiendo que el Nàstic es un equipo histórico a la categoría. Sabía que podíamos estar compitiendo en la parte alta de la clasificación y eso es lo que hemos hecho durante toda la temporada. Cuando me llegó la oferta, no dudé. El Nàstic es un equipo que está llamado a competir por cosas bonitas».

Pasó de competer en el filial del Osasuna al Nàstic. ¿Qué cambios ha notado?

«No tiene nada que ver el hecho de jugar en un filial con un equipo como el Nàstic. Primero porque un filial no deja de ser un segundo equipo de otro que juega en una categoría superior. Eso hace que se tenga menos presión porque los objetivos como el del ascenso no son tan prioritarios. En un equipo como el Nàstic estás más en el centro de todas las miradas y hay más presión».

Esta temporada ya ha vivido de primera mano lo que significa la presión de jugar en el Nàstic.

«Sí, hemos pasado toda la temporada en la parte alta, pero también hemos vivido momentos difíciles. Eso también es parte del fútbol, es bonito tener que vivirlo y, sobre todo, saberse levantar cuando hace falta».

