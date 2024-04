Marc Montalvo: «Lo primero que tenemos que hacer es asegurar el ‘play-off’, después ya veremos»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo vive la semana después de la victoria contra el Celta Fortuna?

«Después de ganar siempre se entrena mejor. Y más si se mira cómo y contra quién fue. Superamos a un rival difícil y dominador que en los últimos partidos demostró su fuerza. Al final, estás satisfecho porque la realidad es que ejecutamos un partido muy completo. Defensivamente, fuimos espectaculares y con la pelota efectiva».

¿Mejorar con la posesión de la pelota es la tarea pendiente?

«Intentamos dar un paso adelante con la pelota. Yo creo que es una cosa que no hemos acabado de hacer durante la temporada. Contra el Celta se vieron mejoras y con más personalidad. Al final, lo más importante era ser efectivos y lo fuimos».

¿Qué tiene el Nàstic para que tenga tanta facilidad para competir contra los equipos de la parte alta de la clasificación??

«Lo que nos está dando mucho de comer esta temporada es tener un bloque defensivo muy bueno y ejecutar buenas presiones a la salida de la pelota. Sabemos controlar bien los equipos de la parte alta con nuestras virtudes y acabamos siendo efectivos, por eso se ven resultados cortos como 1-0 o 0-1, pero estos nos han dado muchos puntos a favor».

¿El primer paso para disputar el play-off de ascenso se tiene que dar en León?

«Sí, es posible. El paso es asegurarse el play-off para estar más tranquilos. Después, ya miraremos si podemos aspirar a más cosas como la primera posición o quedar lo más alto posible en la tabla. Al final, quedar en segunda posición aporta muchos beneficios en las eliminatorias. En cambio, si acabas la temporada quinto, las pierdes».

¿La victoria contra el Celta Fortuna ya implica viajar con más comodidad a León?

«Tenemos que ir paso a paso. Primero alcanzar el objetivo del play- off, eso es lo que nos dará tranquilidad. Queremos ganar y sabemos que es un campo difícil, así que no nos podemos relajar, sino todo lo contrario».

La Cultural Leonesa no pierde desde la jornada 4 de liga.

«Lo tenemos en cuenta en el vestuario. Es un campo grande y tiene una afición muy fiel. Es un equipo que hace las cosas bien y que está luchando por entrar en el play- off, así que apurará sus opciones al máximo. Tenemos el precedente de la victoria en casa por 3-0, pero ha pasado mucho tiempo y lo que importa es que mantengamos la dinámica que hemos establecido contra el Celta Fortuna. Hace falta que seamos un equipo rocoso en defensa y ambicioso, con ganas de ser protagonista con la pelota».

La primera posición está difícil con un Deportivo que está haciendo las cosas bien. ¿Todavía se puede atrapar?

«Que el Deportivo de la Coruña pinche o no, no lo podemos controlar, lo que sí que está a nuestro alcance es intentar no tropezar nosotros. Creo que no nos tenemos que conformar en sólo asumir el play-off, aunque sabemos que la primera posición está difícil».

Al final, lo más importante es llegar a la fase de ascenso en plena forma.

«Sí, tanto física como mentalmente. Es decir, no podemos llegar al play-off con el sentimiento de haber tenido un trompazo por no haber quedado primeros. La clave es centrarnos en el día a día. Primero, asegurarnos el play- off que, de momento, todavía no es matemático. Después de eso, tendremos que mantener la dinámica positiva para acabar la liga en el punto más alto tanto a nivel anímico como de juego».

¿Como valora la temporada a nivel personal?

«Creo que, como ya se ha visto a lo largo de esta temporada, hay mucha competencia en medio del campo. Es verdad que quizás me gustaría haber jugado más en diferentes etapas de la temporada, pero al final soy consciente de que el equipo tiene mucho nivel en esta posición y mis compañeros están capacitados para darlo a pesar de ser titulares. Al final eso es bueno, que haya competencia hace que el equipo sea mejor y por eso somos terceros en la clasificación. Lo más importante es que el equipo esté bien».

El año pasado fue difícil, pero tuvo mucha importancia sobre el césped.

«A nivel individual fue una temporada positiva porque disfruté de minutos y tuve importancia, pero fue positivo entre comillas. Lo más importante es el equipo en su conjunto y lo más importante es que este año estamos luchando por cosas bonitas, no como el año pasado. Quizás esta temporada no estoy brillando tanto como en la última, pero me gusta mirar más por el conjunto del equipo y en nuestro objetivo que es subir a Segunda División».

Esta temporada ha dado un paso adelante a nivel físico. ¿Es un cambio que le piden desde el cuerpo técnico o que ha visto que era la mejor forma para dar un paso adelante?

«Un poco de las dos cosas. Tenía que crecer a nivel físico y aquí tenemos los recursos para poder hacerlo. Tenemos los conocimientos de los preparadores físicos Jordi Abella y Eric Alarcón y también de Álex Gómez, del cuerpo médico. Los tres me han aconsejado y guiado en este proceso. Necesitaba trabajar tanto la grieta inferior como el supeior y creo que me ha ayudado a crecer. Al final, sabes que vas a campos donde tienes que competir mucho y tienes que ser fuerte para ganar los duelos en los saltos y choques. En definitiva, en mi posición hay mucho contacto y requería la mejora».

¿Cuál es la diferencia que nota del Montalvo del año pasado con el Montalvo de ahora?

«Físicamente he cambiado. Además, creo que he dado un paso adelante a nivel defensivo. Esta temporada hemos tenido varios partidos en los cuales hemos tenido que defender en bloque bajo y presionar mucho, así que he aprendido a la hora de identificar el rival y las líneas de paso y saber chocar».

¿Y del Marc Montalvo que fue a Vigo al de ahora?

«Muchísimas cosas. Aprendí mucho de Raül Agné y también de Iñaki Alonso. Con Dani Vidal todavía más, tanto al final de la temporada pasada como en esta. Al final, el Monti de entonces era un niño que estaba ilusionado por subir a Segunda, como ahora. El año pasado tocó todo lo contrario. Parece que haya hecho un curso exprés de todo lo que puede pasar en un equipo. Me quedo con el hecho de que compartimos ilusión y euforia de poder jugar un play-off de ascenso».

Es uno de los pocos jugadores que quedan en la plantilla que vivió las finales fatídicas de Vigo desde dentro. Debe ser una espina que tiene clavada y, al mismo tiempo, una motivación extra.

«La realidad es que casi me tocó más de espectador que de jugador, porque era un jugador del filial en rotación en el primer equipo. Fue una derrota muy dura. Me supo muy mal primero como aficionado, porque soy del Nàstic de toda la vida. También me hizo daño como jugador. Creo que es una espina que todos los que estuvimos allí todavía llevamos clavada y este año nos gustaría mucho poder conseguir el objetivo que entonces no pudimos alcanzar».

¿Qué retos se ha puesto a nivel individual de cara a esta temporada?

«Tengo que seguir mejorando lo máximo posible y dar un paso adelante respecto al año pasado. El cuerpo técnico nos ayuda mucho, aparte de los entrenamientos también hay mucho trabajo con vídeos individuales y colectivos, que es cuando localizas y aprendes de los errores o de los aciertos de los compañeros».

Multa de 500 euros por el incidente del domingo

El Juez Disciplinario Único de la Federación Española ha multado el Nàstic con 500 euros por el incidente del socio expulsado con el jugador del Celta Fortuna, Raúl Blanco .



Concretamente, el Nàstic ha recibido una multa por «alteración de la orden del encuentro de carácter leve» (art. 117). El juez estima parcialmente las alegaciones del Nàstic y apunta que «el miembro de seguridad no recrimina ni actúa contra el espectador, sino contra el jugador».

