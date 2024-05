El Nàstic y el Sabadell llegan al derbi heridos y con ganas de resarcirse

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona y el CE Sabadell vuelven a encontrarse en el derbi catalán más repetido en los últimos años. El domingo, el partido volverá a disfrutar de alta intensidad porque los dos equipos llegan heridos. El conjunto arlequinado cayó por un contundente 4-0 en el campo del Unionistas de Salamanca.

Esta derrota cargada de errores defensivos dejó un sabor más que amargo entre el aficionado sabadellense y también deja al equipo en un buen problema. Con 37 puntos, se encuentran en posiciones de descenso, a uno del Sestao River y a dos del Real Unión y el Fuenlabrada. En la carrera por la salvación también se suman el Teruel y el Cornellà, con 36 y 35 puntos respectivamente. Así pues, cada error puede llegar a ser fatal.

Por otra parte, el Nàstic recibió un duro correctivo contra la Cultural Leonesa. La derrota no hizo saltar las alarmas, pero eso no quiere decir que no hizo levantar más de una ceja. De pasar de tener 8 puntos con respecto al sexto y la opción de sellar definitivamente el play-off, ahora se encuentran a 5 puntos. De esta manera, una derrota en la Nova Creu Alta podría dejar al equipo a sólo 2 puntos de abandonar la fase de ascenso, hecho que sí que encendería todas las alarmas y haría crecer el nerviosismo. Así pues, los dos equipos necesitan ganar.

Esta está siendo una temporada más que convulsa para el Sabadell. Óscar Cano es el actual entrenador del conjunto arlequinado y es el tercero de la temporada. En la primera vuelta, fue Miki Lladó quien llegó al Nou Estadi Costa Daurada para ver cómo su equipo caía por 2-0. Los dos goles llegaron de errores, el primero lo hizo Jaume Jardí cuando Toni Herrero y Ortolà no se entendieron a la hora de rechazar el esférico.

El segundo, vino de un centro envenenado de Andy Escudero que se escurrió en el fondo de la red sin que nadie la tocara. Estos errores y la fragilidad defensiva han sido una constante del Sabadell y han provocado que se convierta en uno de los equipos más goleados de la categoría con 51 goles en contra, sólo uno menos que el SD Logroñés, un equipo prácticamente descendido.

La sangría defensiva provoca que la efectividad ofensiva disminuya. De hecho, hace 9 partidos que no consiguen dejar la portería a cero. Los arlequinados juegan con una línea de 5 defensas, con Pau Resta como líder, aunque contra el Nàstic será baja por sanción. El exgrana Jordi Calavera es una habitual en el once como tercer central.

Con la entrada de Cano, también llegaron más fichajes como la nueva dupla en el centro del campo de Sergi Maestre y Carlos Salvador y los extremos punzantes Abde Damar y David Soto que habilitan al delantero Vladys Kopotun, el pichichi del Sabadell con 4 goles. Por otra parte, el Nàstic recuperará a Borja Martínez, que volverá a coincidir con Óscar Sanz.