Dani Vidal: «El Sabadell se juega la vida, como nosotros»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la trigésimaquinta jornada de campeonato en Primera Federación.

Después de la dura derrota en León de las granas (3-0), ahora, los tarraconenses quieren reencontrarse con la victoria en un partido importantísimo delante de un Sabadell obligado a ganar para mantener sus opciones a la permanencia. Este derbi catalán histórico se disputará el domingo a partir de las 18 horas en la Nueva Cruz Alta.

¿Cómo ha llegado el equipo? ¿Cómo ha estado la semana?

«Bien, bien. El equipo ha hecho una buena semana de trabajo. Hemos hecho ese punto de autocrítica que siempre hacemos, independientemente del resultado. Pero es evidente que esta semana tienes más ganas de que llegue el domingo para el partido.»

«Es un equipo que está necesitado, como nosotros. Al final, hoy en día, la liga está muy bonita, está muy competida. Es difícil encontrar algún equipo que no jugue nada. Y es evidente que ellos ya irán a por los tres puntos, nosotros también. Es un partido muy difícil, muy exigente. Nos exigirá que estemos muy bien para eso. Para tener muchas opciones de llevarnos el partido, que es lo que queremos. Y nos centramos solo en eso.»

¿Qué características destacas del Sabadell? ¿Cuáles son las virtudes principales del rival?

«Bueno, el Sabadell ha tenido diferentes etapas, podríamos decir. Es el tercer entrenador que tiene, la puntuación desde que llegó, Óscar Cano es de estar en la mitad de la tabla bastante tranquilo, y quizás incluso mirando más hacia arriba que hacia abajo.»

«Es un equipo que propone un buen juego, que domina el balón, es un entrenador que lleva muchos años, y es cierto que quizás es un poco menos protagonista con balón que otros equipos que ha entrenado, pero fruto de la necesidad de estar ahí abajo, que un equipo cuando está ahí abajo seguramente a nivel de confianza y de arriesgar en un balón le cuesta un poco más.»

«Pero es un equipo que tienes que defender muy bien, porque tiene buenos jugadores, es dinámico, son muy rápidos y no puedes despistarte, porque amenazan la profundidad continuamente»

«Nosotros lo que queremos es seguir dando pasos adelante, creo que el otro día a nivel de juego ofensivo el equipo lo hizo, pero no lo materializó a la hora de hacer goles, y lo que es evidente es continuar, no diré recuperar porque lo del otro día pienso y estoy seguro de que ha sido un accidente, tenemos que seguir con la misma solidaridad defensiva que llevamos todo el año.

¿Cómo está la enfermería?

«La enfermería está bastante bien, tenemos la duda de Nacho, que el otro día lo cambiamos por una sobrecarga, lo estamos cuidando también, mañana decidiremos si podemos contar con él o no, y el resto, Marc sigue con su recuperación, y el que sí que ha hecho una semana completa, y para que lo tendré disponibe si mañana no pasa nada es David Concha.»

¿En esa altura de temporada no vale la pena mirar para atrás, aunque sea para corregir y simplemente encarar el siguiente partido sin mirar para atrás?

«Totalmente, pero creo que nos movemos en la línea de todo el año, al final sí que es cierto que después de ganar un partido, la semana puede ser más alegre, porque es evidente, estás contento, ganas, pero cuando pierdes tienes que intentar mantenerte en la misma línea de regularidad, de serenidad, porque si no te volverías loco.»

«Al final no podemos contagiarnos de lo que nos rodea, no podemos contagiarnos tan solo de un resultado, y un resultado negativo o positivo te tiene que durar las horas posteriores al partido, como mucho al día siguiente, y después mirar hacia adelante, porque si no has ganado los puntos no los vas a recuperar, y si has ganado pues ya está, son tres puntos que tienes en el bolsillo, que ya no le tienes que dar más valor, porque esto va muy rápido, y a los pocos días tienes otro partido y otra oportunidad de puntuar.»

El Sabadell llega de una derrota muy contundente, de las que hacen daño ¿Esperas que sea un efecto rebote y que este partido sea especialmente complicado?

«Bueno, seguro que estarán dolidos, pero creo que en las alturas de temporada que estamos, yo no me espero un sábado diferente de si hubiera ido a campo de Unionistas y hubiera puntuado o ganado. A nivel de clasificación se están jugando la vida y nosotros también, y ahora sí que creo que salvo igual algún equipo que no se pueda jugar nada, el resto ya vamos a meter toda la carne en el asador y vamos a ir desde el primer minuto a ganar el partido.»

El Sabadell és un equipo antagónico al Nàstic, un equipo que no hace efectivos muchos de sus goles, es el segundo equipo que más goles recibe ¿Está en eso el partido, en poder agrandar esa herida?

«Bueno, es evidente que si conseguimos ponernos por delante en el marcador, ya por el hecho de lo que dice la categoría, se puede poner el partido más de cara. Nosotros solemos rentabilizar bien los goles, pero bueno, al final cuando un equipo está abajo normalmente, sus números a nivel defensivo suelen encajar goles, no solo el Sabadell sino la mayoría de equipos. Tú me dices que sí, que van encajando bastante, pero es un equipo que también para estar abajo mete muchos goles.»

«Me parece que tan solo ellos y otro equipo nunca han estado dos partidos seguidos sin marcar. Eso significa que tienen jugadores de potencial, tienen jugadores de gol arriba que hacen goles, y nosotros venimos de la lección aprendida la semana pasada, de volver a recuperar esa solidez, intentar imponernos a nivel de juego lo máximo de tiempo posible, sabiendo que el rival tendrá su momento, y sobre todo materializar las ocasiones.»

Dani, supongo que es otra ocasión más para el vestuario, de volver a demostrar que tras un golpe duro se levanta, lo ha hecho durante varias veces esta temporada, ¿motiva el hecho de que sea un campo como el del Sabadell, contra un equipo que se juga la vida? Otro reto más para este vestuario, ¿no?

«Sí, pero si te soy sincero, a mí cualquier campo de la categoría, a la altura que estamos con lo que nos jugamos, me motiva. Un entrador, un equipo que en la categoría complicada llevas todo el año ahí peleando arriba, que cada vez lo puedes tener más cerca, pero sí que es evidente que a mí lo que me hace muchísima ilusión es volver a jugar prácticamente en casa.»

«Parece que seran más de 700 o 800 aficionados en Sabadell. Tengo esa espinita clavada de Cornella, tengo la espinita clavada de Tarazona, y espero que echemos el resto para devolverles el apoyo que nos están dando.»

Eso te iba a comentar, Dani, que el hecho de que sea Sabadell esta visita, la siguiente Barcelona, el final de temporada se juega prácticamente en casa, ¿no? ¿Y eso puede ser un factor decisivo para el Nàstic?

«Sí, es que ahora ya no podemos mirar atrás. Es que necesitamos a nuestra gente, y los necesitamos a full. Es que se nota mucho. Se nota mucho cuando este campo está caliente, cuando se desplazan y no paran de animar. Creo que el equipo ha dado motivos durante toda la temporada sabiendo que hay días mejores y peores, pero a nivel de regularidad, de entrega, trabajo, sacrificio, estás todo el año arriba.»

«Me parece que en la jornada 34 hemos estado seis, siete jornadas fuera del play-off. Es muy difícil en esta categoría. Se está poniendo todo muy exigente. Pedimos eso, que vengan, pero que vengan y no sean testimoniales, que animen desde el principio, porque los necesitamos.»

« Y es un mes ilusionante, pero no tenemos que pensar más allá. Tenemos que pensar en Sabadell, en la semana siguiente y afrontaremos el resto de partidos.»

