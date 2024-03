Bloqueados en el Nou Estadi (0-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic se quedó en blanco en el Nou Estadi Costa Daurada y ya van tres. El conjunto grana suma la segunda derrota del año en casa, cae a la cuarta posición y ve como el liderazgo se marcha a cuatro puntos después de sumar un partido accidentado contra la bestia negra particular: el Unionistas. El conjunto salmantino supo defender en bloque bajo para detener todo ataque grana y aprovechó su oportunidad para marcar y matar el duelo.

El conjunto grana necesitaba los tres puntos y Dani Vidal hizo cambios para añadir poder ofensivo. David Concha por la banda izquierda en vez de Marc Fernández para ganar regate y centrada y Jaume Jardí por Mula para buscar el tiro exterior que aporta el reusense. Todo eso, sumado al retorno de Andy Escudero como enlace a la media punta. De esta manera, y con las órdenes claras de ir al ataque, los grana salieron a morder desde el primer minuto. Antes de llegar al tercero, el Nàstic ya había rematado a puerta. Escudero pilló una pelota muerta en el lateral del área y probó suerte en el palo corto, pero la pelota salió fuera.

Después de tres minutos de susto, el Unionistas se reordenó y actuó para frenar el empuje grana. Los de Dani Ponz establecieron una presión elevada y añadieron mucho contacto en acciones defensivas. Dicho de otra manera, Ramiro entendió que la manera de controlar Pablo Fernández era agarrándolo. Y así lo hizo. Estas acciones continuas y sin castigo por parte del árbitro acabaron por desesperar al atacante asturiano y a todo el conjunto grana, lo que provocó que el partido se calentara.

El Unionistas también enseñó las uñas. Una pasada filtrada a espaldas de Pol Domingo provocó una acción de remado de Etxaniz que pudo parar cómodamente Varo. Este fue un aviso que enseñó al conjunto grana que no se podía despistar ni dejar agujeros.

Los grana mantenían la posesión, pero los ataques se hacían farragosos con un Unionistas bien cuadrado en defensa. La solución no pudo ser otra que David Concha. El de Santander jugó como un malabarista para llegar al área continuamente, pero, a pesar de eso, las acciones del Nàstic no se concretaban en ocasiones. Por otra parte, el Unionistas sí que tuvo una clara. Una pérdida en medio del campo dio libertad en la banda por Rastrojo que centró al segundo palo. Allí llegó como un cañón Álvaro Gómez que, a espaldas de Pol Domingo, envió la pelota por encima del travesaño.

El Nàstic ganaba en control y conducciones, pero faltaba este último paso de cara a puerta. Trigueros tuvo la primera con un remate de cabeza de un córner, pero no fue hasta el minuto de descuento de la primera mitad cuando llegó la primera clara. Jaume Jardí se acomodó el remate y, con potencia, lo estrelló en el travesaño. El Nàstic llegó al descanso con sensación de superioridad, pero sin poder concretarla para hacer temblar un Unionistas que tenía claro lo que quería hacer: calentar y ralentizar el partido y aprovechar los agujeros.

En la segunda parte, la situación empeoró. El Nàstic mantuvo la posesión, pero era estéril. No acababa de saber como meterle la mano a un Unionistas defensivo en bloque bajo y buscó su oportunidad. Y la encontró. En una jugada muerta en el área, la falta de contundencia defensiva acabó con una centrada en el segundo palo dentro del área. Casi sin querer, la pelota llegó a Losada, que la envió al fondo de la red. Losada no había marcado desde el partido contra el Nàstic a la primera vuelta y no falló a la cita del Nuevo Estadio.

El gol desestabilizó el equipo. Como en otros partidos, la calma se convirtió en precipitación y los errores en las pasadas eran habituales. Después de unos minutos de caos, el Nàstic se supo rearmar, pero salió trastocado con un árbitro muy permisivo en el contacto y dejando perder tiempo al Unionistas. A pesar de los ataques desesperados, el Nàstic no pudo hacer nada para igualar el partido. Los grana se volvieron a bloquear en el Nou Estadi y cayeron a la cuarta posición, a cuatro puntos del líder.