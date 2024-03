Bloquejats al Nou Estadi

El Nàstic es va quedar en blanc al Nou Estadi Costa Daurada i ja en van tres. El conjunt grana suma la segona derrota de l’any a casa, cau a la quarta posició i veu com el lideratge marxa a quatre punts després de sumar un partit accidentat contra la bèstia negra particular: l’Unionistas. El conjunt salmantí va saber defensar en bloc baix per aturar tot atac grana i va aprofitar la seva oportunitat per marcar i matar el duel.

El conjunt grana necessitava els tres punts i Dani Vidal va fer canvis per afegir poder ofensiu. David Concha per la banda esquerra en comptes de Marc Fernández per guanyar regat i centrada i Jaume Jardí per Mula per buscar el tir exterior que aporta el reusenc. Tot això, sumat al retorn d’Andy Escudero com enllaç a la mitja punta. D’aquesta manera, i amb les ordres clares d’anar a l’atac, els grana van sortir a mossegar des del primer minut. Abans d’arribar al tercer, el Nàstic ja havia rematat a porta. Escudero va enxampar una pilota morta al lateral de l’àrea i va provar sort al pal curt, però la pilota va sortir fora.

Després de tres minuts d’ensurt, l’Unionistas es va reordenar i va actuar per frenar l’empenta grana. Els de Dani Ponz van establir una pressió elevada i van afegir molt contacte en accions defensives. Dit d’una altra manera, Ramiro va entendre que la manera de controlar Pablo Fernández era agarrant-lo. I així ho va fer. Aquestes accions contínues i sense càstig per part de l’àrbitre van acabar per desesperar l’atacant asturià i a tot el conjunt grana, el que va provocar que el partit s’escalfés.

L’Unionistas també va ensenyar les ungles. Una passada filtrada a l’esquena de Pol Domingo va provocar una acció de remat d’Etxaniz que va poder aturar còmodament Varo. Aquest va ser un avís que va ensenyar al conjunt grana que no es podia despistar ni deixar forats.

Els grana mantenien la possessió, però els atacs es feien farragosos amb un Unionistas ben quadrat en defensa. La solució no va poder ser una altra que David Concha. El de Santander va jugar com un malabarista per arribar a l’àrea contínuament, però, malgrat això, les accions del Nàstic no es concretaven en ocasions. D’altra banda, l’Unionistas sí que en va tenir una de clara. Una pèrdua al mig del camp va donar llibertat a la banda per Rastrojo que va centrar al segon pal. Allà va arribar com un canó Álvaro Gómez que, a l’esquena de Pol Domingo, va enviar la pilota per sobre del travesser.

El Nàstic guanyava en control i conduccions, però faltava aquest últim pas de cara a porta. Trigueros va tenir la primera amb un remat tou de cap d’un córner, però no va ser fins al minut de descompte de la primera meitat quan va arribar la primera clara. Jaume Jardí es va acomodar el remat i, amb potència, el va estavellar al travesser. El Nàstic va arribar al descans amb sensació de superioritat, però sense poder concretar-la per fer tremolar un Unionistas que tenia clar el que volia fer: escalfar i alentir el partit i aprofitar els forats.

A la represa, la situació va empitjorar. El Nàstic va mantenir la possessió, però era estèril. No acabava de saber com ficar-li la mà a un Unionistas defensiu en bloc baix i va buscar la seva oportunitat. I la va trobar. En una jugada morta a l’àrea, la falta de contundència defensiva va acabar amb una centrada al segon pal dins de l’àrea. Gairebé sense voler, la pilota va arribar a Losada, que la va enviar al fons de la xarxa. Losada no havia marcat des del partit contra el Nàstic a la primera volta i no va fallar a la cita del Nou Estadi.

El gol va desestabilitzar l’equip. Com en altres partits, la calma es va convertir en precipitació i els errors en les passades eren habituals. Després d’uns minuts de caos, el Nàstic es va saber rearmar, però va sortir trastocat amb un àrbitre molt permissiu en el contacte i deixant perdre temps l’Unionistas. Tot i els atacs desesperats, el Nàstic no va poder fer res per igualar el partit. Els grana es van tornar a bloquejar al Nou Estadi i van caure a la quarta posició, a quatre punts del líder.