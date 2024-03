Ander Gorostidi: «El ascenso se consigue siendo responsable y ambicioso en el trabajo diario»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Después de una temporada y media en Tarragona, ¿este es un nuevo Gorostidi?

«Me encuentro muy bien, más maduro. Siempre intento aprender de las situaciones negativas y de los errores para mejorar. Tener más experiencia me hace afrontar las situaciones de otra manera, pero siempre desde una línea autocrítica y realista».

¿Como valora su temporada hasta ahora?

«En el aspecto deportivo quizás no he tenido el protagonismo que me habría gustado hasta ahora, pero me siento partícipe e importante en el equipo. Entiendo que hay temporadas que no siempre se puede tener el rol de titular durante las 38 jornadas. Así que toca adaptarse y estoy muy contento de cómo está yendo».

Con tanta competencia en medio del campo, ¿es más importante aprovechar las oportunidades cuando aparecen?

«Cuando un equipo tiene como objetivo el ascenso, en todas las posiciones hay jugadores de máximo nivel. La clave es ser un buen compañero, pensar en colectivo y evitar ser egoísta e individualista».

¿El duelo contra el Cornellà fue una declaración de intenciones por parte suya?

«A mí me gusta ser el protagonista y que el esférico pase por mis pies. A veces me salen bien las jugadas y otras no tan bien, pero siempre intento ser un jugador persistente. Juegue diez, treinta o los noventa minutos, quiero que mi presencia se note en el campo y, así, ayudar al equipo a mejorar, que es lo que realmente importa, conseguir los tres puntos cada fin de semana».

¿Cómo valora su papel en el duelo contra el Cornellà?

«Hice cosas bien y mal. Con respecto a la táctica defensiva no fue mi mejor partido, no fue un duelo cómodo en términos generales, pero siempre intento dar mi cien por cien, porque las jugadas sólo salen si tienes la convicción y la ambición necesarias».

Fue una lástima el cambio por lesión cuando estaba en su mejor momento.

«Fueron sobrecargas musculares. No me encontraba bien y prefería que saliera un compañero a que juegue igual o mejor que yo, que forzar más minutos y que acabara perjudicando el equipo porque no podía mantener el rendimiento».

Durante la temporada ha vivido una evolución. Dani Vidal ha encontrado en la posición de 10 una de sus mejores versiones.

«En mi etapa en el juvenil en Tercera División en la Real Sociedad jugué a menudo de media punta. Vidal me preguntó cómo me sentía de 10 y yo fui sincero: Sea de media punta o de extremo haré lo que haga falta para jugar lo mejor posible. De 10 me siento cómodo. Hay este punto de presión porque tienes que ser más determinante, más proactivo y más ofensivo, pero me encuentro a gusto».

¿Es Dani Vidal el técnico que más lo ha ayudado en el Nàstic?

«Confía en mí y yo en él y eso ayuda mucho. En general, hay una buena sintonía en todo el vestuario. Además, la temporada acompaña y está siendo una experiencia brutal. Lucharemos por alcanzar el objetivo, que es todo un sueño».

¿Cómo se vive el último tramo de diez jornadas?

«Siendo responsables en el trabajo diario. Tenemos que ser ambiciosos y tener ganas de hacer cada entrenamiento mejor que el anterior. Sólo tenemos que mirar al duelo del domingo contra Unionistas. Antes, sin embargo, nos tenemos que concentrar en el día a día para hacer cada sesión buena y llegar en nuestro mejor momento. Ni tenemos que mirar más allá ni tampoco en el resto de equipos».

Domingo de nuevo en el Nou Estadi Costa Daurada. ¿Qué espera del partido?

«Hace dos partidos que no ganamos en casa y eso lo tenemos que revertir enseguida porque la afición se lo merece. Ellos son el jugador 12 y cuando nos animan nos dan una inyección de vitalidad increíble. En Cornellà había 1.300 personas y contra el Deportivo, unos 14.000, eso es una barbaridad y un gozo. Lo que puedo prometer es que el equipo competirá».

¿Le supo mal perderse el duelo contra el Deportivo por la tarjeta contra el Arenteiro?

«Sabía que su portero tenía buen golpeo y quería evitar una contra. Chocamos los dos, pero el empujón no fue para tanto. El portero fue más astuto y yo pequé de juvenil, como digo. Con todo, me duele igual perderme el duelo del Dépor que cualquiera».