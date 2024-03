Ander Gorostidi: «L’ascens s’aconsegueix sent responsable i ambiciós en el treball diari»

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després d’una temporada i mitja a Tarragona, aquest és un nou Gorostidi?

«Em trobo molt bé, més madur. Sempre intento aprendre de les situacions negatives i dels errors per millorar. Tenir més experiència em fa afrontar les situacions d’una altra manera, però sempre des d’una línia autocrítica i realista».

Com valora la seva temporada fins ara?

«En l’aspecte esportiu potser no he tingut el protagonisme que m’hauria agradat fins ara, però em sento partícip i important a l’equip. Entenc que hi ha temporades que no sempre es pot tenir el rol de titular durant les 38 jornades. Així que toca adaptar-se i estic molt content de com està anant».

Amb tanta competència al mig del camp, és més important aprofitar les oportunitats quan apareixen?

«Quan un equip té com a objectiu l’ascens, en totes les posicions hi ha jugadors de màxim nivell. La clau és ser un bon company, pensar en col·lectiu i evitar ser egoista i individualista».

El duel contra el Cornellà va ser una declaració d’intencions per part seva?

«A mi m’agrada ser el protagonista i que l’esfèric passi pels meus peus. A vegades em surten bé les jugades i d’altres no tan bé, però sempre intento ser un jugador persistent. Jugui deu, trenta o els noranta minuts, vull que la meva presència es noti al camp i, així, ajudar l’equip a millorar, que és el que realment importa, aconseguir els tres punts cada cap de setmana».

Com valora el seu paper en el duel contra el Cornellà?

«Vaig fer coses bé i malament. Pel que fa a la tàctica defensiva no va ser el meu millor partit, no va ser un duel còmode en termes generals, però sempre intento donar el meu cent per cent, perquè les jugades només surten si tens la convicció i l’ambició necessàries».

Va ser una llàstima el canvi per lesió quan estava en el seu millor moment.

«Van ser sobrecàrregues musculars. No em trobava bé i preferia que sortís un company que jugui igual o millor que jo, que forçar més minuts i que acabés perjudicant l’equip perquè no podia mantenir el rendiment».

Durant la temporada ha viscut una evolució. Dani Vidal ha trobat en la posició de 10 una de les seves millors versions.

«En la meva etapa en el juvenil com a Tercera Divisió a la Real Sociedad vaig jugar sovint de mitja punta. Vidal em va preguntar com em sentia de 10 i jo vaig ser sincer: Sigui de mitja punta o d’extrem faré el que faci falta per jugar el millor possible. De 10 em sento còmode. Hi ha aquest punt de pressió perquè has de ser més determinant, més proactiu i més ofensiu, però em trobo a gust».

És Dani Vidal el tècnic que més l’ha ajudat al Nàstic?

«Confia en mi i jo en ell i això ajuda molt. En general, hi ha una bona sintonia a tot el vestuari. A més, la temporada acompanya i està sent una experiència brutal. Lluitarem per assolir l’objectiu, que és tot un somni».

Com es viu el darrer tram de deu jornades?

«Sent responsable en el treball diari. Hem de ser ambiciosos i tenir ganes de fer cada entrenament millor que l’anterior. Només hem de mirar al duel del diumenge contra l’Unionistas. Abans, però, ens hem de concentrar en el dia a dia per fer cada sessió bona i arribar en el nostre millor moment. Ni hem de mirar més enllà ni tampoc a la resta d’equips».

Diumenge de nou al Nou Estadi Costa Daurada. Què espera del partit?

«Fa dos partits que no guanyem a casa i això ho hem de revertir de seguida perquè l’afició s’ho mereix. Ells són el jugador 12 i quan ens animen ens donen una injecció de vitalitat increïble. A Cornellà hi havia 1.300 persones i contra el Deportivo, uns 14.000, això és una barbaritat i un goig. El que puc prometre és que l’equip competirà».

Li va saber greu perdre’s el duel contra el Deportivo per la targeta contra l’Arenteiro?

«Sabia que el seu porter tenia bon colpeig i volia evitar una contra. Vam xocar els dos, però l’empenta no va ser per a tant. El porter va ser més murri i jo vaig pecar de juvenil, com dic. Amb tot, em fa igual de mal perdre’m el duel del Depor que qualsevol».