Dani Vidal: «Habría firmado con sangre jugar en Cornellà- el Prat»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la vigésimaoctava jornada de campeonato en Primera Federación. Los grana, acompañados de más de 1.000 aficionados nastiquers, visitarán el Stage Front Stadium (también conocido como estadio de Cornellà- el Prat), para visitar a un Cornellà en racha. El partido se disputará este sábado a las 17:00 horas.

Vidal ha empezado repasando la semana de trabajo del equipo y recordando el partido contra el Deportivo: «Ha sido una muy buena semana de entrenamientos. Los jugadores están satisfechos por el partido que hicieron, un poquito con el regusto de que podíamos haber sacado los tres puntos, pero muy satisfechos. El plan de partido salió muy bien, los jugadores lo supieron interpretar por encima de nuestras expectativas» explicó antes de añadir la «emoción» de la plantilla y el staff por el movimiento de la afición.

Siguiendo este hilo, el técnico ha destacado que más de 1.000 nastiquers se desplazarán hasta Cornellà para animar al equipo ante el equipo verde.: «Hay equipos de primera o segunda división que no son capaces de movilizar a tanta gente y menos cuando todavía faltan once jornadas por disputarse. Estamos muy agradecidos y queremos que se sientan orgullosos del Nàstic.»

El entrenador tarraconense también ha analizado al rival de los granas: «Gonzalo Riutort (entrenador del Cornellà) siempre tiene equipos muy trabajados, que saben muy bien a lo que juegan, incómodos, con varios registros sobre todo a nivel defensivo y capaces de hacer presiones altas al hombre y vivir en un bloque bajo y acumular mucha gente por detrás la pelota» ha explicado.

«Han cambiado la estructura desde hace seis jornadas. Ya no disponen 5 defensas y juegan con una línea de 4, aunque no me extrañaría que mañana pudieran volver a una línea con cinco defensas. A pesar del cambio, es un equipo que mantiene la misma identidad y que, al sacar a un defensa y añadir a un mediocampista han sumado efectivos para generar peligro en el juego directo y las transiciones que practican» ha continuado Vidal.

Con este rival, el entrenador grana ha defendido la importancia de adelantarse en el marcador: «El equipo que se pone por delante en el marcador tiene mucho hecho, pero especialmente con un equipo como ellos que se sienten muy cómodos defendiendo, porque los obligas a abrirse y el partido puede coger una dirección más favorable. Sea como sea, no nos tenemos que obsesionar con eso, tenemos que hacer nuestro partido» ha afirmado.

El tarraconense también ha destacado que, como ya pasó la temporada pasada, el partido se dispute en el estadio del Espanyol, una circunstancia que, según ha defendido, «firmaba con sangre», ya que favorece a los intereses granas: «Es una buena noticia. Es un buen campo con dimensiones grandes y un buen estado del césped. No quiero desprestigiar otros estadios, pero evidentemente es el estadio del Espanyol y los recursos que tienen para mantenerlo son mejores» ha dicho.

Preguntado por el objetivo de la temporada grana, Vidal no ha querido mojarse, y ha continuado con el discurso que ha articulado durante toda la temporada: «Nuestra meta es vivir el día a día. El día que me levante y no tenga la motivación para hacer mejor mi equipo dejaré de entrenar» ha declarado obviando cualquier referencia a la tabla clasificatoria.

Tres bajas

Preguntado por el estado de la plantilla, Vidal ha explicado que el equipo viajará a Cornellà con sólo tres hombres no disponibles: «Tenemos lesionados a Iker Recio, al que todavía le queda alguna semana más para volver, Marc Álvarez y Óscar Sanz. Todos estamos muy contentos con que, finalmente, la lesión de Óscar no sea tan grave como nos pensábamos.»

A propósito de la plantilla, Vidal se ha mostrado muy satisfecho por la confección de la plantilla y la variedad de opciones que tiene con varios perfiles de futbolistas: «Bendito problema. Tenemos una plantilla llena de recursos y ojalá estén todos sanos. Eso nos da una versatilidad tremenda para poder hacer varios planes de partido según cada jornada. Somos un equipo que hacemos correr en todos a los jugadores, pero especialmente a la gente de ataque, así que nos va muy bien tener recursos al banquillo para dar refresco a partir del minuto 60.»